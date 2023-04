La Nuova Rieti U17 primeggia: derby e titolo provinciale (2-1). Festa al Gudini

RIETI - La Nuova Rieti Calcio vince con due turni di anticipo il campionato Allievi provinciali di Rieti. La squadra amarantoceleste allenata da Luigi Masci e Luca Alessandrini, battendo 2-1 il Città di Rieti nel derby della 20esima giornata al Gudini, ha la matematica certezza del successo in campionato grazie al gap sulla seconda e agli scontri diretti a favore. Nella gara del trionfo, una rete di Edoardo Cervelli di testa sul corner di Simone Palombi allo scadere del primo tempo. Nella ripresa gestione e altre chance per arrotondare, ma il risultato va sul pari alla vigilia della mezzora per un rigore assegnato alla squadra di casa (28' st). Al 33' della seconda frazione in area succede di tutto: Cenciarelli trova Del Sole, è una torre che permette al giocatore amarantoceleste di segnare, di testa, il 2-1, in un finale di fuoco.

È stata partita vera contro il Città di Rieti ma è anche stato un grande campionato per i 2006 reatini: imbattuti sul campo (solo un ko a tavolino al primo turno), i ragazzi della Nuova Rieti Calcio festeggiano con 180' di anticipo sulla deadline del campionato, regalando una gioia immensa a società, genitori e appassionati. Sono 49 i punti della formazione U17. A supportare i 2006, anche diversi elementi della formazione 2008: in tanti durante la stagione si sono messi a disposizione con le loro qualità umane e tecniche, pur due anni più piccoli. A loro dalla società va un ringraziamento speciale. Tantissime le persone ad assistere al match. Tra di loro Federico Dionisi, soddisfatto dei giovani del vivaio; sugli spalti anche membri della prima squadra e della formazione Giovanissimi. Si tratta del primo campionato vinto dalla Nuova Rieti Calcio nella sua storia.

LA ROSA DELL'U17

Matteo Bernardinetti, Luca Cenciarelli, Edoardo Cervelli, Tommaso Creazzo, Francesco D'Angeli, Luigi D'Angeli, Christian De Bona, Antonio De Marco, Simone Del Sole, Manuel Dionisi, Michele Dionisi, Alessandro Gunnella, Marco Iacoboni, Maicol Marioni, Simone Palombi, Diego Rosati, Matteo Rossi, Simone Roversi. Allenatori: Luigi Masci e Luca Alessandrini. Preparatore dei portieri: Vito De Florio. Preparatore atletico: Luca Verdecchia. Dirigente accompagnatore: Marco Palombi. Direttore settore giovanile: Eusebio Dionisi. Responsabile tecnico: Stefano Valentini.