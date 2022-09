La Nuova Rieti Calcio si presenta alla città: domenica la festa a piazza Cavour

RIETI - Mentre va avanti la preparazione della prima squadra e delle giovanili, la Nuova Rieti Calcio è pronta a salutare i tifosi e a ringraziarli del supporto che hanno dimostrato sin dal giorno della presentazione. Per questo, dalle 18 di domenica 11 settembre, è in programma una festa di inizio stagione a cui tutti, tifosi, appassionati, simpatizzanti e cittadini in genere, sono invitati.



L’appuntamento è a piazza Cavour (che sarà chiusa per l’occasione): sul palco che verrà allestito sotto la statua della Lira, spazio alla presentazione della squadra in ogni suo componente, dello staff tecnico e della dirigenza della squadra voluta e creata da patron Federico Dionisi. Sarà anche l’occasione per presentare staff e attività del ricco settore giovanile della Nuova Rieti Calcio nonché della Scuola Calcio e di tutti coloro che lavorano per raggiungere gli obiettivi prefissati, dai responsabili agli allenatori e istruttori.



Oltre alla rassegna di ogni giocatore e componente dello staff tecnico e dirigenziale, spazio anche alla musica con l’esibizione di Rachele Tomassoni. La giovane cantante reatina ha un legame particolare con il calcio cittadino, visto che tra i suoi parenti ci sono i Tomassoni, emblematici giocatori del club amarantoceleste; lo zio Fabrizio è la memoria storica del calcio cittadino, che spesso ripesca dalle sue “teche” aneddoti, personaggi, foto e momenti del nostro calcio. Così, nel pieno spirito della Nuova Rieti Calcio, si fonderanno tradizione e novità grazie alla musica e all’interpretazione di un’artista reatina. Tra gli spettacoli proposti nella presentazione della Nuova Rieti Calcio anche un’esibizione di Zumba con il Maestro Umberto Timperi e il suo gruppo: un’esplosione di energia per cominciare al meglio la stagione.



Un pomeriggio di festa, un abbraccio ai tifosi che già hanno fatto sentire il loro calore in occasione del primo allenamento. Amore incondizionato, oltre ogni categoria.