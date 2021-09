La Juniores del Rieti esordirà in casa contro l'Aprilia, ma non c'è ancora una sede di gioco definita

Martedì 21 Settembre 2021, 18:15

RIETI - Sarà l'Aprilia il primo avversario stagionale della Juniores Nazionale del Rieti, che il prossimo 2 ottobre farà il suo esordio in campionato tra le mura amiche, pur non sapendo bene ancora in quale campo giocare: Gudini o Santa Rufina? La società ci sta lavorando, ma a tutt'oggi non c'è un accordo ufficiale.

Oggi, 21 settembre, la Lega Nazionale Dilettanti ha diramato il calendario definendo le tappe di una stagione che, per quanto concerne la regular season, inizierà come detto, il 2 ottobre per concludersi il prossimo 7 maggio. E anche in quell'occasione il Rieti avrà dalla sua il fattore-campo al cospetto della Vis Artena.

Il calendario

I giornata (and. 2/10/21 rit. 29/01/22): Rieti-Aprilia

II (9/10; 5/02): Insieme Formia-Rieti

III (16/10; 12/02): Montespaccato-Rieti

IV (23/10; 19/02): Rieti-Flaminia

V (30/10; 26/02): Ostia Mare-Rieti

VI (6/11; 5/03): Rieti-Real Monterotondo Scalo

VII (13/11; 19/03): Cassino-Rieti

VIII (20/11; 26/03): Rieti-Unipomezia

IX (27/11; 2/04): Team Nuova Florida-Rieti

X (4/12; 9/04): Rieti-Cynthialbalonga

XI (11/12; 23/04): Trastevere-Rieti

XII (18/12; 30/04): Rieti-Atl. Terme Fiuggi

XIII (22/01; 7/05): Vis Artena-Rieti