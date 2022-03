Rieti, la gioia di capitan De Martino: «Vittoria strameritata, tre punti d'oro in chiave-salvezza»

RIETI - La vittoria, dopo un mese esatto dall'ultima volta, restituisce la parole ai tesserati del Rieti, che al termine della gara contro la Pianese, consente al suo capitano Simone De Martino di presentarsi in sala stampa per analizzare i 90' e un successo di assoluta importanza in chiave-classifica.

APPROFONDIMENTI CALCIO La gioia a fine gara

«Credo che nessuno possa disconoscere la legittimità di questa vittoria - dichiara De Martino - perché nonostante le difficoltà del momento e la forza di un avversario che ha ben altre ambizioni, in campo tutto questo divario non si è visto assolutamente. L'abbiamo meritata perché ci abbiamo creduto fino alla fine, dal primo all'ultimo, nessuno escluso. E questo sta a dimostrare che se riusciamo a ritrovare un pizzico di serenità, l'obiettivo-salvezza resta alla nostra portata. Mi voglio complimentare con tutti i miei compagni di squadra perché sono stati fantastici, hanno lottato su ogni pallone, anche quando siamo rimasti in dieci non hanno mai mollato la presa. Forse dobbiamo migliorare proprio sulla gestione emotiva e sull'irruenza perché nelle ultime giornate tra rigori fischiati contro ed espulsioni, abbiamo pagato un prezzo molto alto. Ora testa al Poggibonsi, perché sarà un'altra battaglia».