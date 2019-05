UNDER 13

Ecco il roster a disposizione del tecnico Gioacchino Fusacchia:

RIETI - Dopo l'accesso alle final four dell'Under 15 e la finale della Coppa Marche con l'Under 16, La ForestaSmall festeggia anche con i ragazzi dell'Under 13, che sbarcano alle finali regionali. Intanto ieri sera al PalaCordoni, si è disputata l'andata della finale di Coppa Marche, riservata alla categoria Under 16 Eccellenza, tra i reatini e il PonteVecchio Bk, terminata 73-73. Sarà decisiva la sfida del ritorno, fissata lunedì 20 a Perugia.Grande soddisfazione da parte di tutta la società, che ha centrato l'accesso alle finale regionali, in programma la prossima settimana a Perugia, anche con i ragazzi dell'Under 13 di coach Fusacchia. Decisiva la sfida interna di sabato scorso, l'ultima della seconda fase, dove i reatini hanno battuto la Leo Terni 45-29. La compagine reatina raggiunge così un traguardo inaspettato ad inizio stagione, come ammette coach Fusacchia: «Altra grande soddisfazione in casa La ForestaSmall, i ragazzi hanno saputo migliorare sia individualmente che di squadra ed ognuno ha messo il suo mattoncino per costruire questo bel risultato».Riccardo Angelucci, Nicolas Di Virgilio, Alessandro Crescenzi , Filippo Banti, Andrea Campogiani, Marco Pazienza, Diego Battisti, Tommaso Bernardinetti, Luca Misuraca, Giorgio Di Muzio, Giovanni Scoleri, Alessandro Betti, Coach Fusacchia, Matteo Reginaldi, Edoardo Scoleri, Riccardo Valussi, Leonardo Cecilia, Carlo Rinaldi.