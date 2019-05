© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’Under 15 della ForestaSmall batte Città di Castello 61-46 e vola alle Final Four regionali. Un cammino importante per i ragazzi di Paolo Di Fazi, che nella seconda fase hanno centrato ben dieci vittorie e una sola sconfitta. Un risultato inaspettato per la società reatina, che dopo una prima parte di stagione condizionata da risultati alterni è riuscita a reagire, ottenendo così una striscia positiva di vittorie che ha spedito i reatini alle finali regionali.Strepitoso l’apporto di Kader, per lui una stagione importante sia con l’Under 15 Elite, che con l’Under 16 Eccellenza, con la quale ha raggiunto la Finale di Coppa Marche, ancora da disputare. Tutti i ragazzi a disposizione di coach Di Fazi e del direttore Fusacchia hanno dato il loro contributo per raggiungere il traguardo finale, trovando spazio e fiducia nel corso della stagione. Ora testa alle finali, in programma questo weekend, 11 e 12 maggio ad Umbertide, per tentare di vincere la competizione.Ecco il roster completo: Kader, Fiorello, Conenna, Ballarin, Frustaci, Marchetti, Gizzi, Pucci, Berardi, Zannetti, Giovannelli, Santucci, Picuti, Crescenzi, Di Puorto, Cocuccioni. All. Di Fazi