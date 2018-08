di Lorenzo Santilli

RIETI - Ai nastri di partenza della nuova stagione cestistica non poteva mancare La Foresta, la storica società reatina si prepara ad affrontare il trentunesimo anno di attività ininterrotto, era infatti il 1988 quando iniziava la sua avventura.



Confermata la collaborazione con la Small Basket Rieti, la società del direttore generale Gioacchino Fusacchia, ha allestito per questa stagione varie squadre giovanili a conferma della grande tradizione che c'è tra le file della Foresta nel settore giovanile. Numerosi i successi raggiunti negli anni per la società reatina, ben quattro le finali nazionali ottenute, vera è propria fucina di talenti, sono cresciuti nella Foresta infatti Marco Salari, debutto in A con la Virtus Roma, poi Eurobasket e Ravenna, e Yancarlos Rodriguez attualmente in A2 con Roseto.



Le squadre giovanili disputeranno il campionato regionale umbro, a partire dall'Under 20 guidati da Massimiliano Boldini, ancora non è certa la partecipazione al campionato Under 18, mentre fiore all'occhiello della società sarà sicuramente l'Under 16, che prenderà parte al campionato di Eccelenza Nazionale, la massima categoria per i 2003, i reatini guidati da coach Claudio Di Fazi oltre ad affrontare le migliori società umbre, sfideranno anche società blasonate come la VL Pesaro,Aurora Jesi e Stamura Ancona.



«Siamo orgogliosi di affrontare un campionato nazionale - dichiara Fusacchia - è importante per la crescita dei ragazzi giocare con avversari così forti. Il livello è molto alto, quindi c'è bisogno di ingaggiare anche qualche ragazzo fuori Rieti, in prova c'era un ragazzo Bielorusso del 2003, già con noi al torneo di Giulianova, ma per un problema di visto, ancora non abbiamo la certezza che sia dei nostri per la prossima stagione».



Poi spazio ai ragazzi dell'Under 15, allenati da Paolo Di Fazi, l'Under 14 guidati da Marco Di Filippo e infine l'Under 13 con Coach Fusacchia. Inoltre tra qualche giorno riprenderà anche l'attività di minibasket presso la palestra dell'Angelo Maria Ricci.

