La Fiera mondiale del peperoncino entra nel vivo, domani il taglio del nastro. Quanti eventi in città

RIETI - Mancano solo poche ore all’avvio della 12esima edizione della Fiera Campionaria del Peperoncino di Rieti. Il centro della città è pronto a colorarsi di rosso e diventare un centro internazionale di cultura intorno al "re" della cucina mediterranea. Nella mattinata di oggi, 29 agosto, e nel tardo pomeriggio, la città inizierà a riempirsi dei primi espositori, poi tutto pronto.

Alle 18.15 di domani 30 agosto, il ritrovo in Piazza Mazzini davanti al chiostro di Sant’Agostino per effettuare il taglio del nastro alle 18.30, con la presenza del presidente del Comitato organizzatore dell’evento, Livio Rositani, del sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, dell’Onorevole Paolo Trancassini, del Senatore Luca de Carlo, del presidente del Consiglio regionale Antonio Aurigemma, dell’Onorevole Francesco Battistoni, degli assessori della Regione Lazio Manuela Rinaldi e Giancarlo Righini, del prefetto di Rieti, Gennaro Capo e tutti i rappresentati delle forze dell’Ordine.

Grande presenza delle Ambasciate, per dare quel tocco internazionale alla Fiera. Come già annunciato nei giorni precedenti, parteciperanno gli Ambasciatori di Angola, Maria De FátimaDomingas M. Jardim, India, Neena Malhotra, Messico, Carlos García de Alba, e Vietnam, Duong Hai Hung.

Presente anche la famiglia Strampelli, per celebrare il "Mago del Grano" nell'edizione della Fiera dedicata, con grande spazio culutrale e non solo all'interno dell’evento.

Dopo il taglio del nastro seguirà una visita della mostra Campionaria dei Peperoncini, con un giro nel chiostro di Sant’Agostino da parte delle autoritò presenti e l’esibizione della Legione Allievi dei Carabinieri di Roma, diretta dal maestro Luogotenente Danilo di Silvestro.

Successivamente, le Istituzioni presenti si dirigeranno a Piazza Vittorio Emanuele per inaugurare con il Ministro Francesco Lollobrigida la mostra dedicata a Nazareno Strampelli per partecipare all’Inno d’Italia suonato dalla Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma.

Le autorità, si sposteranno successivamente presso il padiglione Spazio Italia per partecipare al primo tavolo della 12edizione su Nazareno Strampelli e la sovranità alimentare.

La Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino è pronta per partire, in città molti eventi culturali e non solo a completare il contesto rosso peperoncino che invaderà Rieti fino al 3 settembre.

Il Comune di Rieti, con l’assessore alla Cultura Letizia Rosati, hanno organizzato delle aperture straordinarie della sezione storico – artistica del Museo Civico.

Una giornata di ingresso gratuito per tutti e due visite guidate.

«Ringrazio il personale del settore – queste le parole dell’assessore Letizia Rosati - in particolare la direttrice del Museo Francesca Lezzi per la disponibilità mostrata e la condivisione del percorso di apertura e crescita del Museo che, ovviamente, deve farsi trovare pronto anche in situazioni di grande partecipazione popolare e di arrivo di turisti nella nostra Città, come nel caso della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino», conclude Rosati.

Nel dettaglio, Mercoledì 30 agosto 8.30-13.30

Giovedì 31 agosto 8.30 – 13.30

Venerdì 1° settembre 8.30 – 13.30 / 16 – 19

Sabato 2 settembre 8.30 – 13.30 / 16 – 19 (Ingresso gratuito)

Domenica 3 settembre 8.30 – 13.30 / 16 – 19

Aperta con i consueti orari anche la sezione archeologica del Museo, come di seguito indicato:

Mercoledì 30 agosto 8.30 – 13.30

Giovedì 31 agosto 8.30 – 13.30

Venerdì 1° settembre 8.30 – 13.30 / 15 – 19

Sabato 2 settembre 8.30 – 13.30

Domenica 3 settembre 10 – 14

Sabato 2 settembre, inoltre, sono organizzate due visite guidate previste alle ore 11 (“Il secolo del confronto. Il ‘600 nel Museo Civico di Rieti” a cura di Gabriele Piscitelli) e alle ore 17 (“Le dieci opere da non perdere nel Museo Civico di Rieti” a cura di Laura Saulli)

Il gruppo di visite sarà composto da massimo 20 persone. È possibile prenotare la visita scrivendo all’indirizzo mail museo@comune.rieti.it

Un fine agosto e un settembre pieno di spettacoli, cultura e internazionalità quello che Rieti si sta preparando ad accogliere, con presenze turistiche da tutto esaurito per 12esima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino.