La Ferrovia del Centro Italia in gara per il censimento dei Luoghi del Cuore del Fai: ecco come votare

RIETI - Da martedì 17 agosto, la Ferrovia del Centro Italia, meglio nota come la Ferrovia Terni-Sulmona, è in gara all’interno del censimento dei Luoghi del Cuore Fai, iniziativa nazionale di sensibilizzazione che, ogni 2 anni, consente ai cittadini di segnalare e votare luoghi, monumenti e infrastrutture della penisola da non dimenticare.

La candidatura della linea ferroviaria, sostenuta dal Gruppo Fai Rieti, è stata promossa da un Comitato spontaneo di cittadini, presieduto da Claudia Cattani e composto da: Amici di Rieti, Rotary Club Rieti, Associazione Collezionisti “Sabatino Fabi” e Associazione Culturale Riattivati. Entro il 15 dicembre, l’obiettivo minimo è il raggiungimento di 2500 voti, grazie ai quali sarà possibile presentare al FAI un progetto di intervento a beneficio della storica ferrovia che, partendo dall’Umbria, attraversa suggestivi borghi reatini e abruzzesi. Per votare, è sufficiente cliccare su https://fondoambiente.it/luoghi/ferrovia-del-centro-italia?ldc e registrarsi gratuitamente all’interno dell’area digitale myFai.

Dopo il successo ottenuto due anni fa con le 5515 preferenze nei confronti dell’Ospedale Vecchio e della Chiesa di Sant’Antonio Abate, ora il Gruppo Fai Rieti torna a parlare de “I Luoghi del Cuore”, concentrando il proprio interesse su una storica linea ferroviaria, attiva dal 1883 come prezioso collegamento del territorio reatino con le province di Terni e L’Aquila: «Alcuni di voi ci hanno chiesto come mai non siamo partiti con questa iniziativa a maggio, mese di avvio del nuovo censimento – ha dichiarato il Gruppo Fai Rieti sui propri canali Facebook e Instagram – Il motivo è da ricondurre alle tante iniziative portate avanti e pianificate in questi mesi, durante i quali ci siamo concentrati anche ad identificare le modalità migliori per promuovere la Ferrovia».

Infatti, oltre ad aver aperto online una scheda in cui gli utenti potranno esprimere la propria preferenza per la Ferrovia, il Gruppo Fai Rieti invita cittadini e turisti a partecipare ai primi due momenti di raccolta voti in presenza, che si terranno in due occasioni distinte:

10° compleanno del Sentiero Planetario del Monte Terminillo di sabato 20 agosto: dalle 9:30 alle 10:30 appuntamento al Piazzale Tre Faggi da cui partirà una passeggiata libera lungo il sentiero, mentre dalle 16 alle 18 alla Chiesa di San Francesco di Pian de’ Valli, dove si svolgerà una conferenza di astronomia con il professor Gianni Antonini dell’Associazione Sabina Astrofili.

Fiera Mondiale del Peperoncino di Rieti: sabato 27 agosto, dalle 17:30 alle 19, si potrà votare in piazza Cesare Battisti, dove, nell’area convegni “Spazio Italia”, si svolgerà una conferenza di presentazione della partecipazione della Ferrovia del Centro Italia all’interno dei Luoghi del Cuore del Fai.

«Replicare i 5515 voti dell’Ospedale Vecchio e della Chiesa di Sant’Antonio Abate non sarà facile – ha continuato il Fai di Rieti su Facebook e Instagram - ma noi ce la metteremo tutta per raggiungere un importante risultato. Abbiamo però bisogno di voi, quindi votate e fate girare».