SECONDO QUARTO

PRIMO QUARTO

Forlì:

Rieti:

IL PREPARTITA

COSI’ IN CAMPO

Unieuro Forlì

Zeus Npc Rieti

Arbitri

RIETI - Gara 4 tra Unieuro Forlì e Zeus Npc Rieti.Al 20': Ancora Tomasini, bravo a dettare il giusto ritmo ai suoi e subendo falli importanti. Ancora 10 lunghezze di vantaggio, grazie al canestro di Vildera, mentre Forlì cerca di sfruttare la fisicità dell'asse Lawson-Diliegro per tentare di ricucire lo strappo. Parla persa della Zeus, si rifa sotto l'Unieuro, ultimo possesso di Rieti, con Casini che fallisce da due. Si va all'intervallo sul 37-41.7': Rossi richiama i suoi, che rispondono alle indicazioni del tecnico nel migliore dei modi, tripla del gaucho Casini. Diliegro attacca bene il ferro, battendo Jones, due punti per il numero uno forlivese, ma Jackson segna un'altra tripla, toccando la doppia cifra. Bobby tira da lontanissimo, la palla gira intorno al ferro ed entra, più 10 Rieti. Accorcia Marini dalla lunetta, ma torna a segnare anche Vildera. Toscano subisce fallo in area, e fa 2/2. 29-38.3': Inizia la seconda frazione, arriva la prima tripla della gara di Jones, tiro di liberazione per l'atleta statunitense, arriva la risposta di De Laurentiis. Casini mette la sua firma, 4 punti consecutivi, Rieti trova continuità in fase offensiva e si riporta sul più sei. Buoni attacchi, segna Marini da tre, con un bellissimo gesto tecnico, Jackson risponde, segnando così il suo settimo punto. Siamo sul 20-25.10': Entra in campo Carenza, si riavvicina Forlì con Bonacini, a segno con due tiri liberi. Continua la grande serata di Simone Tomasini, 3/3 dalla lunga distanza, per Forlì entra Johnson e segna una tripla. Accorcia lo svantaggio Jonhson, che fa 2/2, cresce la difesa romagnola, Rieti mantiene la sua aggressività e Forlì fallisce il tiro del sorpasso. Tira allo scadere Tomasini, termina il primo quarto 14-16.7': Nicola costretta al time out, si torna in campo subito un piazzato di Vildera, più 11 Rieti. Va in lunetta Diliegro, 1/2; fallo di Bonacini su Jackson, la palla resta per la Zeus, Jones attacca ma fallisce, sbaglia anche Forlì dall'arco. Ancora Antino per Vildera, che fallisce l'appoggio, tocca il meno sei Forlì, con 4 punti consecutivi. Errore in lunetta di Jackson, punteggio sul 6-13.3': si parte, 5 punti consecutivi di Jackson, subito sugli scudi Antino, buono approccio alla gara dei reatini, che falliscono una tripla con Toscano.Gira bene l'attacco, Tomasini a segno da tre, per Forlì a segno Giachetti. Buon lavora finora di difesa, ancora Tomasini dalla lunga distanza. Una bella Zeus finora, siamo sul 2-11.I quintettiGiachetti, Marini, Donzelli, Lawson, DiliegroJackson, Tomasini, Toscano, Jones, VilderaRialzarsi è l'obiettivo di Rossi e i suoi uomini, dopo il ko di gara 3, per tentare di chiudere la serie, evitando così una bella da cardiopalma al PalaSojourner. Servirà un altro atteggiamento, un approccio diverso dalla gara di venerdì, dove i reatini sono stati costretti ad inseguire per tutto l'arco dei quaranta minuti. La Zeus Npc dovrà ritrovare la compatezza difensiva, mostrata nelle migliori gare della stagione, per espugnare l'Unieuro Arena e chiudere il discorso già da oggi.: 1 Diliegro, 5 Giachetti, 13 Marini, 15 Donzelli, 17 Bonacini D., 21 Signorini, 25 Lawson, 29 Flan, 31 De Laurentiis, 32 Johnson. All. Nicola.: 3 Jackson, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Vildera, 11 Conti, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini F. All. Rossi.: Bartoli, Wassermann e Almerigogna di Trieste