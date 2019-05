COSI’ IN CAMPO

RIETI - Atto terzo della sfida playoff tra Forlì e Zeus Npc, per i reatini avanti 2-0 nella serie, dopo le due vittorie casalinghe, l'obiettivo è chiudere i conti già da stasera, mentre per i padroni di casa c'è voglia di allungare la serie.Rossi tenta il colpaccio all'Unieuro Arena, 4 anni dopo la vittoria che valse la promozione in A2, la Npc si gioca un'altra fetta importante della sua storia nello stesso impianto, oggi a tinte biancorosse per spingere gli uomini di Nicola al successo. Niente variazioni rispetto alle prime due gare, Zeus al completo, mentre Nicola ritenta la carta Johnson. Palla a due fissata alle 20.30.1 Diliegro, 5 Giachetti, 13 Marini, 15 Donzelli, 17 Bonacini D., 21 Signorini, 25 Lawson, 29 Flan, 31 De Laurentiis, 32 Johnson. All. Nicola.3 Jackson, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Vildera, 11 Conti, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini F. All. Rossi.Beneduce (Ce), Materdomini (Ta), Patti (Pe)già in doppia cifra Marini, conclusione forzata per Marini, che sbatte sul ferro. Marini show, ruba palla a Jackson e va a canestro, a segno anche il tiro aggiuntivo, brutto approccio della Zeus in questo secondo quarto. Parziale pesante per la Zeus, Forlì difende e colpisce in contropiede Rossi richiama i suoi in panchina. Sono 21 infatti le lunghezze di vantaggio, si torna in campo, fallo su Jackson, la palla resta nelle mani di Jones, che fallisce dall'arco. Marini affonda colpisce di nuovo da tre, Jackson segna i primi punti di Rieti nel secondo quarto. Ancora Antino, firma il parziale reatino 5-0, si aggrappa a Jackson la Zeus, che ritenta ma fallisce da tre. 34-15.: entra Johnson e va subito a segno da tre, allungo Forlì. Errore allo scadere di Tomasini, ancora Johnson sugli scudi, attacca il ferro e va in lunetta, 2/2, parziale firmato Melvin Jonhson. Torna a segno la Zeus con Carenza, risponde subito il giovane Flan, a segno da tre. Si ferma il gioco, infortunio per un arbitro, si torna in campo. Per Forlì tornano in campo Marini e Giacchetti, termina la prima frazione sul 22-10. Gira male l'attacco reatino, mentre è più fluido il gioco di Forlì, serve riordinare le idee e trovare continuità.Errore di Jones dalla lunga, non sbaglia Marini per gli avversari, gira bene l'attacco forlivese. Numeri di Marini, che ruba palla a Jones e parte in contropiede, allungo dei biancorossi, Rossi mette Casini al posto di Jackson. Ancora Forlì, Marini serve Diliegro in area e non fallisce, Rossi chiama time out. Si sblocca l'attacco reatino, Rossi inserisce subito a segno, grazie al sostegno di Casini. Fermato fallosamente Toscano, primo giro in lunetta per l'ala piccola reatina, 1/2. Siamo sul 14-8.Si parte con Jackson Tomasini Toscano Jones e Vildera, risponde Forlì con Giachetti Marini Donzelli Diliegro e Lawson.Al: al via gara 3, sono di Marini i primi punti del match, si alza dall'arco e va a bersaglio, resta in attacco Forlì, con Diliegro che sigla due punti, a segno anche Lawson. Per la Zeus risponde Tomasini, tre punti per lui. Precisa in attacco Forlì in queste prime battute, siamo sul 12-5.