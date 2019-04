COSI’ IN CAMPO

RIETI - Al PalaMangano si sfidano Givova Scafati e Zeus Npc Rieti, per una gara fondamentali per entrambi le formazioni. Per i padroni di casa, guidati dal grande ex Lino Lardo, è il primo match point per tentare di rientrare nei playoff, discorso diverso per gli uomini di Rossi, già qualificati alla post season, ma ben consapevoli che Scafati sarà un crocevia fondamentale per la corsa al terzo posto finale.Infatti battere i campani, significherebbe staccare Bergamo in classifica, che oggi riposa, per poi presentarsi al meglio per la sfida casalinga contro Agrigento, mentre i bergamaschi faranno visita a Casale. Il cammino dei campani è stato condizionato dai tanti infortuni, anche oggi infatti coach Lardo dovrà fronteggiare diverse indisponibilità, sarà invece del match il rientrante Thomas, a cui dovranno fare attenzione gli uomini di Rossi.Per la sfida delle 18:00, tanti i reatini al seguito della Npc, anche in virtù del gemellaggio tra le due tifoserie.1 Tommasini, 2 Goodwin, 3 Passera, 9 Romeo, 10 Contento, 12 Ammannato, 15 Pavicevic, 18 Rossato, 25 Thomas, 45 Tavernari. All. Lardo0 Annibaldi, 3 Jackson, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Vildera, 11 Conti, 14 Jones, 17 Carenza, 32 Bonacini. All. Rossi.Beneduce (Ce), Valzani (Mi), Lupelli (Lt).Per Scafati: Tommassini, Romeo, Contento, Tavernari e AmmanatoRieti: Jackson, Tomasini, Toscano, Jones e VilderaToscano fa 0/2 dalla lunetta, ma la Npc resta in attacco, rimessa affidata a Vildera, che perde palla, Thomas intercetta la palla, scarica per Passera, bravo a innescare Pavicevic, che con un bellissimo canestro riporta i suoi in vantaggio. Realizza anche il tiro aggiuntivo, Casini riparte, ma Tommasini recupera palla, Thomas allunga il parziale, buon momento per i campani. Ancora Thomas, si accende l'americano, Rossi vuole bloccare il momento d'inerzia dei campani e richiama i suoi, Scafati è in vantaggio di sei. Buon rientro per gli ospiti, c'è la conclusione di Carenza da tre che va a segno, ma arriva anche il terzo fallo personale per il lungo reatino. Va a segno Rossato, 2/2 dalla lunetta, perde un'altra palla la Npc in attacco, Thomas a rimbalzo non perdona, più sette Scafati. Siamo sul 46-39.Si torna in campo, errore di Passera, che commette il suo primo fallo, mandando Toscano in lunetta, che si sblocca, realizzando un tiro libero. Entra Conti, si riavvicina Scafati, prima tripla per Passera. Possesso per Scafati, porta palla Passera, sanzionato dagli arbitri un fallo a Casini, ancora palla ai campani, con Thomas e Ammannato che non si intendono alla perfezione, perdendo così palla. Rimessa affidata a Rieti, Toscano perde palla ma c'è un tocco e la rimessa viene affidata ai reatini, Tomasini pesca Vildera, che non fallisce. Scafati risponde con Rossato, per lui c'è tripla e tiro aggiuntivo, gioco da 4 punti per i padroni di casa, che ora accorciano lo svantaggio. Siamo sul 35-36.Carenza trova il contro sorpasso, ma Scafati riparte e il lungo reatino è costretto al fallo per fermare Contento, 2/2 per il play campano. Tomasini reagisce, attaccando bene il ferro, arrivando fino al ferro, è il suo quinto posto. Che ritmi da entrambi le parti, per la Zeus si accende Jones, a segno con due triple, per Scafati arrivano i primi punti di Thomas. Davvero un grande equilibrio tra le due formazioni, ora gli ospiti allungano, infatti Jackson è perfetto a cronometro fermo. Segna l'ex di turno, Claudio Tommasini trova il canestro più il tiro aggiuntivo, ma c'è la risposta di Jones e Rieti chiude 29-33 la prima frazione di gioco.': Buoni ritmi in questo momento, Contento trova una tripla, con tiro aggiuntivo, per la Zeus c'è la risposta di Jackson, bravo poi a servire Vildera sotto canestro. Sempre sugli scudi Antino Jackson, che serve Tomasini, bravo a trovare il canestro del contro sorpasso, che costringe Lardo al time out. Per Scafati, bene Tavernari già a quota sei punti. Ammannato trova 5 punti consecutivi, prima batte Vildera nel pitturato, per poi trovare una bellissima tripla. Rientro positivo dal time out per Scafati, che con Contento parte in contropiede, costringendo Jones al fallo, 1/2 per lui. Rossi chiama Carenza, brava ad appoggiare al vetro, risponde subito Tavernari, per i padroni di casa debutta Thomas, che commette fallo su Jones. Per Bobby è il primo giro in lunetta della sua giornata, 1/2 per lui. Siamo sul 20-19: si inizia, primo possesso per la Zeus, che trova i primi punti del match, grazie ad una tripla di Jackson. Subito la risposta dei padroni di casa, che trova il sorpasso con Romeo, 4-3 per Scafati. Ancora palla a Scafati, Ammanato subisce fallo da Vildera, rimessa affidata a Romeo che pesca Tavernari, perfetto da tre. La Zeus reagisce, subito 0-4 con Jones, è parità al terzo. Siamo 7-7.