SECONDO QUARTO

PRIMO QUARTO 24-20

PREPARTITA

COSI’ IN CAMPO

Azimut Bergamo

Zeus Npc Rieti

Arbitri

RIETI - Vincere per continuare a sognare, sperando in un passo falso dell'Orlandina, è l'obiettivo della Zeus Npc, di scena al PalaAgnelli contro l'Azimut Bergamo.7': Roderick show, gioco da tre punti per lui, quando parte l'ex Agropoli è difficilissimo fermarlo, più 11 Bergamo. Bonacini sbaglia, Bergamo recupera palla, Taylor segna nuovamente, Roderick allunga il vantaggio e Rossi risciamarichiama nuovamente i suoi in panchina. Jones forza un tiro, fatica la Zeus, lunga la conclusione di Casini, ora Rossi insiste con la zona, ma si fatica sia in attacco che in difesa e Roderick trova il suo diciottesimo punto personale. Siamo sul 44-27.3': Si riparte, gira bene l'attacco orobico, Taylor punisce la difesa reatina dall'angolo, subito dopo recupera palla e appoggia nella retina, richiama i suoi in panchina Rossi. Attacca il ferro Carenza, ma sbaglia la penetrazione, mentre gira bene l'asse Taylor- Roderick, Bergamo tocca il massimo vantaggio, 31-22. Ora attacca meglio Jones, che subisce fallo, resta in attacco la Zeus. Ancora Taylor, che trova un altro canestro. Siamo sul 33-2510': Fallo antisportivo fischiato a Jackson, Taylor non fallisce in lunetta. Grande tripla di Roderick, lasciato solo, risponde subito Toscano, bravo a segnare quattro punti consecutivi. Arriva il primo fallo di Jones, che esce insieme a Gigli, per dar spazio a Vildera e Carenza, sbaglia da tre Casella, riparte Bonacini, che pesca Toscano, bravo a far spendere un fallo a Roderick. Realizza i due tiri liberi Toscano, che esce al posto di Casini, per Bergamo arriva la prima tripla di Zucca, ancora un ottimo Conti, che attacca bene il ferro e torna nuovamente in lunetta, altri due punti per lui. Arriva un'altra tripla per Zugno, palla a Bonacini per l'ultimo possesso, che trova Vildera, fermato fallosamente da Benvenuti, fa 1/2. Riparte Bergamo, Roderick allo scadere trova un gran canestro. 24-207': Entra Vildera per la Zeus, trova la parità Toscano, 2/2 in lunetta, per Bergamo invece rompe il ghiaccio Fattori. Per Rieti, Casella commette fallo su Conti, che va a canestro, realizzando anche il tiro libero aggiuntivo. Gira bene l'attacco reatino, che costringe Bergamo al 4 fallo di squadra, rientra Gigli al posto di Vildera. Ancora Conti, reattivo sotto canestro, trova due punti e un altro tiro libero, che non sbaglia, già sei punti per lui. Siamo sul 11-11.4': Primi punti della gara per Antino Jackson, perfetto dalla lunga distanza, per Bergamo accorcia Roderick, bravo ad appoggiare a tabella. Sergio commette fallo, Jones fa il primo giro in lunetta della gara, sbagliando entrambi i tiri. Errori da entrambi le parti, Taylor trova il primo vantaggio dei bergamaschi, realizzando in contropiede, siamo sul 4-3.I quintettiBergamo: Taylor Roderick Sergio Fattori BenvenutiRieti: Jackson Toscano Conti Jones GigliSfida tra le due rivelazioni del torneo, realtà importanti del girone ovest, ormai da tempo in corsa per le prime posizioni. Solo due punti le dividono in classifica, segno dell'alta posta in palio, con la possibilità per gli uomini di Rossi, di portarsi sul 2-0 negli scontri diretti, dopo il successo nel girone d'andata. Dopo la gioia della vittoria sulla Virtus Roma, c'è ancora voglia di stupire per la Zeus Npc (seguita a Bergamo da una quarantina di tifosi), che dovrà fare attenzione al talento cristallino di Roderick, vero trascinatore dei bergamaschi. Tomasini out, c'è Gigli.: 3 Augeri, 5 Casella, 8 Roderick, 11 Taylor, 14 Fattori, 16 Zucca, 20 Sergio, 22 Marelli, 25 Benvenuti, 66 Zugno. All. Dell’Agnello.: 0 Annibaldi, 3 Jackson, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Vildera, 11 Conti, 12 Gigli, 14 Jones, 17 Carenza, 32 Bonacini. All. Rossi.: Tirozzi (Bo), Capurro (Rc), Tallon (Bo).