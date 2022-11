La "cura" Pagliarini funziona: Città di Rieti ok nel derby con Fiamignano (3-0). Foto

RIETI - La "cura Pagliarini" rigenera il Città di Rieti, che alla prima col tecnico capitolino sulla panchina amarantoceleste, ottiene un sonoro 3-0 ai danni del Fiamignano Valle del Salto.

Una partita mai stata in discussione, che il Città di Rieti ha saputo gestire sotto ogni aspetto, al punto da chiudere i conti già dopo i primi 45' grazie ai gol di De Dominicis e Pasqualini. Nella ripresa, il 4-3-3 con cui Pagliarini si è presentato al Gudini, finisce di sortire gli effetti sperati e Pasqualini (doppietta per lui) chiude i conti sul 3-0 ai danni di un avversario che prima di oggi, 20 novembre, non aveva ancora perso una partita (3 vittorie su 3).