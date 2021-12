La crisi del Rieti secondo "Pedro" Mariani: «Serve un esame di coscienza»

RIETI - Solidarietà ai tifosi del Rieti, in queste ore di assoluta incertezza su ciò che ne sarà del progetto sportivo in corso (soprattutto dopo le cessioni illustri di Marcheggiani e Tirelli), arrivano da ogniddove. Anche da un reatino doc come Pietro "Pedro" Mariani, che alla fine della sua gloriosa carriera calcistica, la maglia amarantoceleste l'ha indossata 35 volte nel biennio 2001-2003 per poi difenderla nelle vesti di allenatore (con meno fortuna) nella stagione 2009/'10 in serie D.



Sul suo profilo social, parole di sostegno e di speranza, ma anche un monito alle istituzioni affinché si intervenga.

«In un momento di grande difficoltà (l'ennesimo) sono vicino alle sorti dell' @fcrieti1936, nella speranza di trovare una via e un po’ di pace, non prima di aver fatto un esame di coscienza, e un invito alle istituzioni affinché questo strazio abbia fine».