La città di Rieti sabato su Tv2000

di Matteo Di Mario

RIETI – Un weekend da protagonista televisiva per la nostra città. Rieti sarà infatti al centro della nuova puntata di “Borghi d’Italia”, prevista su Tv2000, sabato 21 luglio, intorno alle 14:20.



Nel corso della trasmissione, che per l’occasione prenderà il titolo di “Capoluoghi d’Italia”, si andrà alla scoperta del centro storico, della cattedrale, delle altre chiese, del Teatro Flavio Vespasiano, di Rieti Sotterranea, dei Santuari Francescani e delle bellezze naturali del territorio reatino.



Non mancheranno poi le interviste. Il conduttore Mario Placidini incontrerà diverse personalità cittadine, tra cui il sindaco, Antonio Cicchetti, e il vescovo, Mons.Domenico Pompili.



Oltre alla messa in onda di sabato, sempre su Tv 2000, verranno trasmesse due repliche, previste per domenica 22 luglio alle 06:20 e domenica 29 luglio alle 14:25.

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:19



