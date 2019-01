Ultimo aggiornamento: 10:55

RIETI - Se la Cavese è in C deve dire grazie al ripescaggio ma anche alla splendida annata dello scorso anno che l’ha vista protagonista, vincendo gli spareggi playoff del girone H contro il Taranto dopo essere arrivata seconda in campionato. Alla guida dei campani c’era Leonardo ‘Dino’ Bitetto. Lui però è rimasto in D, allena l’Audace Cerignola e anche quest’anno sta lottando per salire in serie C, secondo ad un punto dal vertice.«La società ha deciso di fare una scelta diversa, tutto qui».«Dell’anno scorso sono rimasti Fella, Favasuli, De Rosa, più un paio di giovani classe ’98 che però stanno giocando poco. Per il resto è cambiato tutto».«Fella è un attaccante molto valido che in C sta facendo bene. Favasuli e De Rose sono due molto esperti, di carattere, professionisti seri, che vogliono onorare il loro finale di carriera. Favasuli è un regista leader, può giocare anche da mezzala sinistra, uno di contenimento ma anche di impostazione visto che ha un’ottima tecnica e un piede mancino molto educato. De Rosa è un attaccante esterno forte tecnicamente, molto aggressivo e, seppur non più un giovanotto (è un classe 1981, ndr), anche veloce».«È un allenatore capace di qualsiasi risultato. Con lui le partite sono da tripla, quindi nel match tra Cavese e Rieti non mi stupirebbe alcun punteggio».«Moltissimo. A Cava è difficilissimo per tutti, c’è un pubblico sempre tanto numeroso che incita la squadra in continuazione. C’è una grande passione che è stata tramandata di generazione in generazione, l’orgoglio di un popolo. La Curva Sud ‘Catello Mari’ è sempre gremita e dà una marcia in più».«Giocare al ‘Simonetta Lamberti’ dà una grande emozione a tutti, questa potrebbe giocare un brutto scherzo. Di certo per chi non è abituato ci sarà un impatto notevole».