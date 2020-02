© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L'Associazione culturale La Casa della Locusta non ce l'ha fatta e i soci ne hanno deliberato la chiusura ufficiale il 30 gennaio. «Non abbiamo superato la crisi del settimo anno - ha affermato la fondatrice Manuela Rossetti, nella lettera di commiato della realtà teatrale sabina. - Sette anni di crescita e successi dal punto di vista culturale, artistico, di relazioni e rete, di amicizie e di collaborazioni, ma purtroppo gli ultimi due anni dal punto di vista strettamente economico hanno messo a dura prova la sopravvivenza stessa del gruppo. Sopravvivenza in senso strettamente letterale purtroppo, non metaforico. Ogni membro piano piano ha dovuto fare sempre più affidamento a progetti esterni e personali per vivere, allontanandosi e quindi indebolendo l'associazione stessa.Nulla di nuovo per tutti coloro che vivono di teatro, di arte e di cultura. Nulla di nuovo per tutti coloro che a questo mestiere hanno deciso di affiancare famiglia e figli».Di fatto le difficoltà dell'associazione non rappresentano un unicum ma trovano riscontro nelle condizioni sociopolitiche delle piccole realtà di tante compagnie di provincia che di continuo sono indotte a sfaldarsi, lasciando gli artisti ad affrontare individualmente un mestiere duro e serio ma estremamente accidentato per il suo percorso impervio.Quando un'associazione attiva, promotrice di cultura e scambio civile viene meno un territorio perde sempre una possibilità concreta di crescita e sostegno per la popolazione, parte delle sue potenzialità inespresse e parte del suo valore.Nel 2020 la passione non sembra più bastare, essere capaci di sognare e far sognare da un palco non ripaga tanto da permettere l'esistenza serena di prospettive di collaborazione lunghe in Sabina, ma non solo. La Locusta dunque vola via ma non rinuncia alla creatività e ai tanti spettacoli ideati e ancora in scena. Con un ultimo battito d'ali lascia in eredità relazioni, esperienze e professionalità in più per diversi e nuovi progetti in cantiere.Tra i ringraziamenti commossi la fondatrice annovera Antonio D'amato, Simone Palma, Alessio Pala, Antonella Civale, Viviana Rossetti, Laura Desideri, Jessica Leti, Tiziano Perrotta, Lidia Di Girolamo, Matteo Colasanti, Alessandro Scaretti, Marco Grossi. «Infine, grazie a tutti coloro che hanno reso possibile la nostra concreta sopravvivenza, hanno dimostrato fiducia e permesso di entrare a far parte di progetti grandi e importanti, con istituzioni come il Ministero dei Beni Culturali e la Regione Lazio: Elisa Maurizi, Andrea Maurizi, Teatro delle Condizioni Avverse. Molti altri ci sono stati vicini e ringrazio col cuore: il Comune di Salisano (RI) nelle figure di Lucio Neri (ex sindaco); Gisella Petrocchi (attuale sindaco); Cristiano Ranieri (attuale assessore alla cultura e vicesindaco); tutte i dipendenti e tecnici del comune e in particolare Immacolata Cingolo, un grazie speciale perché sempre pronti all'ascolto e quando possibile pronti a sostenere e promuovere i nostri progetti culturali e spettacolari destinati alla popolazione locale, ma soprattutto alla difficile apertura del piccolo paese verso l'esterno.Grazie al Teatro di Roma; al Teatro San Genesio; al Roma Fringe Festival; al Doit Festival, Angela Telesca e Cecilia Bernabei. Un ringraziamento speciale al Teatro Nucleo di Ferrara Cora Herrendorf, Horacio Czertok e Natasha Czertok che ha ospitato il nostro spettacolo Citizen X e per essere presenti seppur lontani, Riccardo Serena e il Centro Metaculturale, la Rete Culturale della Bassa Sabina, Paolo Di Reda e Laura Arduini».