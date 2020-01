RIETI - Chiusura in bellezza per il tour naralizio della banda musicale "Arce Sabina" di Talocci- Fara Sabina. Dopo l'esibizione nella chiesa dei Santi Martiri di Talocci, i musicisti diretti dal giovane maestro Matteo Di Giuliani hanno incantato l'abbazia Santa Maria di Farfa. Dando vita a un concerto natalizio che ha rapito l'attenzione della platea: gremitissima. Con la partecipazione del maestro Claudio Gamberoni, in qualità di direttore ospite e la partecipazione della cantante reatina Ilaria Giampietri, la banda musicale ha proposto un repertorio che ha spaziato dai grandi classici per banda ai più importanti autori contemporanei alle celebri colonne sonore. Da Adeste Fideles a Arioso, da Bianco Natale a La principessa Triste, da The Lady Caliph fino a The beauty and the beast. Per una serata di musica, emozioni e tanti applausi. © RIPRODUZIONE RISERVATA