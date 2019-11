© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Uno degli aspetti più delicati e di stretta attualità, riferito all’uso dei social, sarà il tema che verrà dibattuto il 3 dicembre alla Camera di Commercio (ore 16-19), in occasione dell’evento formativo su “Social network e l'onere della prova: profili e limiti di utilizzabilità nel processo civile e penale e deontologia del difensore", organizzato dalla sezione reatina dell’Aiga, l’associazione dei giovani avvocati presieduta da Giuseppe Morgante che porterà i saluti e introdurrà il pomeriggio di dibattito moderato dal collega Francesco Colapaoli.Esperienze e riflessioni caratterizzeranno gli annunciati interventi del presidente del tribunale, Pierfrancesco de Angelis, del presidente nazionale dell’Aiga, Antonio De Angelis, dei magistrati Carlo Sabatini, presidente di sezione, e della giudice civile Roberta Della Fina, oltre che di avvocati e esperti. Evento particolarmente atteso per i contenuti, per il quale è in corso l’accreditamento da parte del Consiglio dell’ordine