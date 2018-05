di Daniela Melone

RIETI - Si chiama “Festa delle donatrici” l’ultimo evento organizzato dall’Avis di Rieti. L’appuntamento, alla seconda edizione, ha visto riuniti tanti amici della sezione provinciale il 19 maggio all’agriturismo Tenuta San Giovanni di San Giovanni Reatini.

I riflettori sono stati puntati in particolare sulle donatrici, a cui è stata consegnata una benemerenza.

L’Avis di Rieti è costantemente impegnata nella promozione del dono, del volontariato e della cittadinanza attiva tra le nuove generazioni. Il contatto diretto con gli studenti reatini, nell’ambito di incontri formativi promossi durante l’anno scolastico, rappresenta uno dei canali privilegiati per diffondere i valori della solidarietà e della generosità. Per questo sono stati consegnati particolari riconoscimenti alle dirigenti scolastiche dell’Istituto di Istruzione Superiore Celestino Rosatelli Daniela Mariantoni, dell’Istituto di Istruzione Superiore Marco Terenzio Varrone Stefania Santarelli e dell’Istituto Magistrale Elena Principessa di Napoli Gerardina Volpe.

L’Avis si è detta riconoscente per la collaborazione portata avanti da anni, che ha permesso la divulgazione del dono del sangue tra gli studenti.

Il presidente dell’Avis di Rieti Aldo Lafiandra, insieme a Loreto Santoprete, responsabile dei rapporti con le scuole, e ai membri del direttivo Settimio Facchini, Valentina Lilli e Fabio Violino, hanno donato anche una medaglia d’oro alle dirigenti scolastiche, per ringraziale per la loro continua attenzione all’associazione.

Una collaborazione che va avanti da oltre 20 anni e che, si spera, porterà sempre più giovani ad avvicinarsi al mondo della donazione di sangue e ad essere sensibili alle richieste di aiuto che arrivano da chi ha più bisogno.

Dopo la cena, la serata è stata allietata dalle canzoni di Francesco Rinaldi, dal presidente Aldo Lafiandra, in versione cantante e da Michele D’Alessandro del gruppo teatrale Il Circolo de li Rapari.

Martedì 22 Maggio 2018



