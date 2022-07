L'Ascoli vince l'amichevole ad Amatrice. Un pomeriggio dalle mille emozioni. Foto

RIETI - Finisce 9-0 per l’Ascoli la prima amichevole della nuova stagione per l’Amatrice. L’undici di mister Desideri non sfigurato contro una squadra di serie B e calcolando che i rossoblù si sono ritrovati per la prima volta proprio oggi ad Amatrice. Molti i volti nuovi e tanta voglia di fare conoscenza, con la cornice di pubblico offerta dalle centinaia di ultras aquilani ed un incontro di assoluto spessore e motivazione.

APPROFONDIMENTI CALCIO Le emozioni

Nella partita (il cui calcio d’inizio è stato dato dall’ex sindaco e consigliere regionale Sergio Pirozzi) gli amatriciani si sono arresi per la prima volta ai colpi dell’Ascoli solo al 26’ del primo tempo con Re ed hanno concluso sotto di 3-0 la prima frazione (al 29’ è andato in gol il reatino e Capitano dell’Ascoli Federico Dionisi.

La seconda frazione ha mostrato un inevitabile calo fisico ed alla fine il tabellino contava complessivamente nove reti, ma anche tanto impegno degli amatriciani che hanno iniziato a conoscere oggi gli schemi di Desideri e non vedono l’ora di cominciare la preparazione del campionato.

La giornata era iniziata col momento di raccoglimento al monumento delle vittime del sisma. Il presidente Tito Capriccioli ha voluto espressamente la partecipazione dei numerosi under della prima squadra. «È il momento del ricordo - ha detto Capriccioli - ma anche della ricostruzione e quale migliore segno se non la presenza dei nostri giovani che testimoniano la voglia di andare avanti». Presente anche il presidente dell’Ascoli Carlo Neri che ha ribadito «il messaggio di rinascita e di ripartenza che deve essere per tutto il territorio» e l’assessore comunale Alessio Di Fabio che ha ringraziato i presenti per la partecipazione.

Nel corso del primo tempo, lo scambio di doni fra le società: l’Amatrice Calcio ha consegnato all’Ascoli un cesto di prodotti tipici amatriciani e per l’amministrazione comunale è intervenuto il consigliere Giorgio Nibbi.

«Abbiamo avuto uno spirito positivo nell’affrontare questa partita -ha detto mister Desideri, allenatore dell’Amatrice- è stata una bellissima giornata di sport ed è stato stimolante confrontarsi con un avversario di questo livello. Sono contento per tutti i ragazzi, soprattutto i più giovani, perché si sono impegnati molto. Ci sono buoni segnali per la prossima stagione».

«L’aspetto positivo è di aver intravisto le cose che stiamo provando -ha detto il mister dell’Ascoli Bucchi- qualcosa di diverso rispetto a quello che i ragazzi erano abituati a fare lo scorso anno, lavoriamo da pochissimi giorni, ma mi sono piaciuti l’impegno e la voglia nel proporre, su tutto il resto dobbiamo migliorare, ma la condizione è quella che è, si tratta della prima uscita, c’è grandissima voglia, ma le gambe non girano ancora al meglio».

AMATRICE (4-4-2): Pezzotti; Di Francia (73’ Del Berto), Campagna, Rendina (61’ Pignoli), Cenfi; Pirozzi (78’ Cutuli), Santarelli, Pagliuca, Lippoli (49’ Pietrangeli), Maisto (87’ Petruzzella), Colangeli. Allenatore: Desideri

ASCOLI (4-3-3): Leali (1’ st Guarna); Donati (1’ st Salvi), Botteghin (1’ st Bellusci), Luciani, Falasco (1’ st Giordano); Collocolo (1’ st Franzolini), Caligara (1’ st Eramo), Fontana (1’ st Saric); Re (33’ pt Palazzino, 1’ st Ciciretti), Dionisi (1’ st De Paoli, 30’ st Ventola), Bidaoui (1’ st Lungoyi). A disp.: Raffaelli. All. Bucchi

Arbitro: Symonets di Tivoli

Reti: 25’ Re, 28’ Dionisi, 44’ Palazzino, 57’ De Paoli, 69’ Lungoyi, 71’ Lungoyi, 75’ Eramo, 84’ Ventola, 88’ Ventola (ASC)