L'Arezzo fa "spesa" a Rieti: preso anche Samuele Zona

RIETI - Dopo Marchi anche Samuele Zona saluta e si trasferisce ad Arezzo. Il giovane esterno sinistro, classe 2002, stamattina si è presentato in sede per firmare la lista di trasferimento e mettersi subito in viaggio verso il capoluogo aretino per sancire l'accordo biennale che scadrà il 30 giugno 2023.



Essendo ancora infortunato, l'esordio di Zona in maglia granata verrà rimandato a dopo la sosta natalizia, nel frattempo però il giocatore continuerà la fase di riabilitazione sotto lo sguardo attento dello staff medico aretino.



Per il Rieti, invece, un'ulteriore perdita dal punto di vista tecnico, che andrà colmata in questa finestra di mercato che chiuderà il prossimo 15 dicembre.