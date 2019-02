UNDER 17 PROVINCIALE

RIETI – Nella quattordicesima giornata del campionato Under 17 provinciale, viene sospesa, a 5 minuti dal termine, la sfida tra Valle del Tevere e Pro Calcio Studentesca. Sempre nella stessa categoria, oltre alla sconfitta della Pro Calcio Cittaducale e al pari de La Sabina, il forte vento porta al rinvio di due gare.Per quanto riguarda il sedicesimo turno dell’Under 16 provinciale romano (gironi D-E), vincono Sporting Rieti e Sport Selci, ma arriva la prima sconfitta della stagione per il Cantalice.Al 35’ del secondo tempo, l’arbitro Cesarini di Rieti sospende sullo 0-0 il match tra Valle del Tevere e Pro Calcio Studentesca. Un fallo non sanzionato avrebbe scatenato un parapiglia, con una serie di proteste soprattutto da parte dei padroni di casa. L'arbitro, a tutela della propria incolumità, ha deciso di sospendere il match. Ora si attendono le decisioni del giudice sportivo.Pesante k.o per la Pro Calcio Cittaducale, superata 5-1 sul campo del Fiano Romano. L’unica rete degli angioini è ad opera di Pjepniku.Termina 1-1 tra La Sabina e Settebagni. Per la formazione mirtense, gol di Stoppoloni.Cantalice – Sporting Rieti; Casali Poggio Nativo – Città di Palombara.Turno di riposo osservato dalla Brictense.Cantalice 33; Fiano Romano 29; Città di Palombara 27; Settebagni 23; Sporting Rieti 20; Pro Calcio Cittaducale 17; Casali Poggio Nativo 14; Valle del Tevere 11; Pro Calcio Studentesca 8; La Sabina 6; Brictense 1.Nonostante l’indisponibilità del Vecchiarelli, messo a soqquadro dalla tromba d’aria avvenuta a Villa Reatina sabato mattina, lo Sporting Rieti scende in campo al Chiani di Piani Poggio Fidoni e, grazie alla rete di Santarelli, batte 1-0 l’Accademia Sporting Roma. I reatini sono attualmente ottavi a 19 punti, mentre i romani rimangono secondi a 34, a -4 da La Rustica capolista.Il primo risultato negativo della stagione per il Cantalice (primo a 30) arriva in casa del Sabazia (secondo a 23), che si impone per 3-2. Agli ospiti non bastano le reti di Ramazzotti e Battisti.Di fronte al proprio pubblico, invece, lo Sport Selci (terzo a 21, a pari punti con il Calcio Flaminia) travolge 4-0 i viterbesi del Barco Murialdina (ultimi a 3). Insieme alla doppietta di Tiburzi, vanno a segno Bernocchi e Caprioli.