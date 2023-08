L'ambasciatrice dell'India Neena Malhotra alla Fiera mondiale del peperoncino

Dopo la conferma delle ambasciate di Vietnam, Guatemala, Messico e Marocco, arriva la conferma della visita dell’ambasciatrice dell’India Neena Malhotra.

L’ambasciatrice Indiana sarà presente nella giornata dell’inaugurazione, prevista il 30 agosto e agli appuntamenti del 31.

«Salutiamo con grande entusiasmo e particolare interesse l’adesione dell’Ambasciatrice dell’India – questo il commento del Presidente del Comitato Organizzatore, Livio Rositani – Si tratta di un Paese tra i più importanti del mondo, a livello demografico ed economico, e avere l’Ambasciatrice tra i nostri ospiti qualifica la Fiera del Peperoncino riconfermandone la caratura internazionale».

Un momento importante e storico, il rapporto tra Italia e India da un punto di vista economico e sociale è migliorato specialmente negli ultimi anni. Un tono internazionale della manifestazione, può essere una spinta in più per il territorio locale e nazionale.

Neena Malhotra è Ambasciatrice in Italia e della Repubblica di San Marino da settembre 2020. È entrata a far parte del corpo diplomatico nel 1992, dopo aver conseguito un dottorato di ricerca presso l’Indian Agricultural Research Institute di New Delhi. Ha inoltre frequentato corsi presso l’International Institute of Human Rights di Strasburgo, presso la New School di New York e si è diplomata in lingua francese presso la Sorbonne di Parigi.

Ha prestato servizio alla Delegazione Indiana presso l’Unesco a Parigi e presso il Consolato Generale dell’India a New York. Al Ministero degli Affari Esteri ha prestato servizio in varie divisioni tra le quali quelle dedicate alle Americhe, al Sud-Est Asiatico, alla zona del Pacifico e alle Relazioni Internazionali.

L’India ricordiamo che è uno dei paesi più grandi e popoloso del mondo, nel corso degli anni i rapporti dell’Italia sono migliorati grazie ad accordi economico - commerciali istaurati con il tempo. La presenza dell’Ambasciatrice Indiana alla Fiera più piccante del Centro Italia è da considerarsi storica, per dare quel tocco internazionale a Rieti e il territorio.

RIETI - Sei giorni e ancora qualche ora per dare al via alla Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, vetrina internazionale per il territorio reatino.