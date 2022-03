L'Amatrice vince il derby: Poggio Mirteto ko 2-0, doppietta di Spadafora su rigore. Tabellino, commenti e foto

RIETI - L’Amatrice vince il derby contro il Poggio Mirteto. Due rigori firmati Spadafora ed una prestazione decisamente aggressiva ed ordinata consegna la vittoria ai padroni di casa che dominano la gara. Poggio Mirteto non pervenuto al Tilesi: una giornata sottotono, merito anche dell’agonismo messo in campo dai ragazzi di Desideri.

APPROFONDIMENTI CALCIO Le emozioni al Tilesi

Il primo tempo

Solo Amatrice nel primo tempo: i rossoblù, dopo dieci minuti di agonismo da entrambe i fronti creano tutte le palle gol della prima frazione della gara. Pirozzi vera spina nel fianco apre le danze all'11' con un tiro che finisce fuori. Al 14' ci riprova ancora lui ed un minuto più tardi ennesima conclusione: Luciani devia sul palo e salva il Poggio Mirteto. Al 29' l'occasione chiave del primo tempo: Colangeli atterrato in area e arbitro che concede il rigore che un minuto più tardi trasforma Spadafora. Ancora quest’ultimo protagonista al 34' con un tiro che lambisce letteralmente il palo. Ultimi dieci minuti con l'Amatrice che arretra leggermente, ma gli ospiti non riescono a pungere con vere occasioni sotto rete.

La ripresa



La seconda frazione si riapre con Colangeli che al 4’ di sinistro davanti al portiere tira poco fuori. Al 5’ il primo squillo della partita per gli ospiti con il subentrato Marchesani che tira di poco fuori dallo specchio. All’8’ altro atterramento in area: l’imprendibile Spadafora ottiene un altro penalty che trasforma poco dopo. Poi all’11’ il Poggio Mirteto perde speranze per la rimonta: Nobili si fa espellere direttamente per proteste. Sembra in discesa la partita per l’Amatrice che però tra il 14’ e 15’ subisce prima un tiro di Maramang neutralizzato prontamente da Salvatore che il minuto seguente si supera con un miracolo sul tiro del Poggio Mirteto e spegne gli entusiasmi degli ospiti. Ricomincia infatti a macinare gioco l’Amatrice con al 20’ ancora Spadafora che conclude addosso al portiere e poi Lazzaro che non riesce a centrare la porta. Proseguono gli assalti con Cenfi che al 21’ serve dal fondo per Colangeli che spreca in alto in area davanti al portiere. Al 23’ l’arbitro espelle anche il mister del Poggio Mirteto Dominici. Ultime due occasioni ancora al 29’ con Lazzaro e poi con Tiengo che al 36’ liscia il palo dando l’illusione del gol. Da quel momento l’Amatrice ha il possesso del pallone e conclude la gara con una vittoria davvero importante per il gruppo.

Le dichiarazioni

«Una vittoria importantissima per noi - spiega Marco Desideri, allenatore dell’Amatrice Calcio - giocavamo con una squadra che ha giocato un ottimo campionato. Siamo riusciti a tenerli e dopo il vantaggio e il 2-0 abbiamo amministrato bene e portato a termine in tranquillità la partita anche perché loro sono rimasti in 10».



«Complimenti all’Amatrice - spiega Antonio Domenici, allenatore del Poggio Mirteto - una grande partita, intensa: loro hanno molta qualità e giocatori importanti. Noi ci abbiamo provato ma loro hanno meritato».

Il tabellino

Amatrice: Salvatore, Rendina, Cenfi, Pace, Jurado (42’ st Brucchietti), Carrieri, Pirozzi (20’ st Lazzaro), D'Amelia (46’ st Catalano), Spadafora (29’ st Tiengo), Pagliuca, Colangeli (32’ st Campagna). A disp. Riviera, Pietrangeli, Cafini, Rodia. All. Desideri



Poggio Mirteto: Luciani, Polidori (1’ st Marchesani), Loreti, Fiori, Gattarelli (49’ st Leti), Gasperini, Mevoli (48’ st Siboldi), Avenali (33’ st Delle Monache), Marcelli, Nobili, Mamarang. A disp. Murante, Serafini, Bonifazi, Salustri, Crudi. All. Domenici

Arbitro: Elia di Ostia Lido (Chrichmi, Branchesi)

Reti: 30' pt e 9' st Spadafora su rig.



Note: espulsi Nobili (P) e Domenici (P); ammoniti Jurado (A), Mevoli, Avenali, Luciani, Loreti (P)