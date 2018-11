I COMMENTI

AMATRICE – Cinquina dell’Amatrice in casa contro il Grotti. I rossoblù riescono a stare al passo di Montesacro e BF Sport, agganciandoli in vetta al termine della settima giornata, in una gara che nonostante il punteggio e l’ultima posizione del Grotti è stata molto vivace.Si comincia a giocare e al 2’ con un colpo di testa di Vitale gli amatriciani vanno subito in vantaggio: sembrerebbe una partita in discesa ma il Grotti reagisce all’11’ con un palo colpito da Alfredo Tulisevi con un bel sinistro in diagonale e due minuti più tardi ci riprova anche Di Perna con un colpo di testa sventato prontamente da Pantarotto. L’Amatrice torna a farsi vedere con una girata di Ciogli al 16’; dopo un tiro del Grotti è ancora Ciogli che torna ad impensierire il portiere del Grotti al 21’ su punizione. Al 29’ arriva la seconda marcatura dell’Amatrice che dopo un’azione corale ai limiti dell’area conclude con Colangeli che piazza il pallone sul secondo palo: ancora lui lambisce il palo al 36’. Il primo tempo si chiude sempre con l’Amatrice, pericolosa nel secondo minuto di recupero con Onesti su punizione e deviazione di Tulisevi.Nel secondo tempo l’Amatrice riparte più determinata e concentrata e al 2’ rischia di chiudere definitivamente la partita ma Ciccalotti trova la traversa che salva il Grotti dal terzo gol. Continua il forcing degli amatriciani che in una decina di minuti vanno al tiro con Masci, poi ancora Ciccalotti ed infine con Colangeli che davanti al portiere all’11’ tira di poco fuori. Il Grotti si fa vivo nel secondo tempo al 15’ con un tiro di Mancini su cui Pantarotto si fa trovare pronto in respinta. Poi ancora Amatrice con due azioni di Ciogli nel giro di tre minuti (un colpo di testa e un tiro poco fuori). Al 23’ arriva l’occasione che avrebbe potuto riaprire la gara: Carrone fischia un rigore per tocco di mano di un giocatore dell’Amatrice. Calcia Formichetti, ma Pantarotto con la punta del piede respinge il penalty. E proprio due minuti dopo l’Amatrice trova il gol con Ciogli che su un bel cross di D’Aquilio stavolta non fallisce e di testa incorna per il 3-0. Il Grotti con Alfredo Tulisevi tenta al 33’ il gol della bandiera ma Pantarotto respinge in alto e nega la rete. Quasi un antipasto per il finale in crescendo degli amatriciani che dilagano al 36’ con Ciccalotti che da fuori aria con un potente tiro rende inutile ogni reazione del portiere del Grotti e poi al 38’ arriva il quinto gol. Un’azione di “famiglia” con il crossi di Simone Pietrangeli per il gol di testa del fratello Tommaso.: «Nel primo tempo siamo stati un po’ nervosi e contratti. E’ stato un problema di testa: molte volte capita di vedere le classifiche prima di giocare, ma bisogna capire che tutte le sfide sono da giocare come quella di oggi. Nel secondo tempo ci siamo sciolti ed abbiamo portato a casa questo risultato che ci mantiene in alto. Oggi ho anche voluto dare un po’ di spazio a quelli che avevano giocato meno e sono contento nel complesso della prova che hanno dato i ragazzi. Tutti si allenano bene e scalpitano per entrare la domenica».: «Nel primo tempo siamo stati in partita e anche nel secondo abbiamo tenuti fino a quando abbiamo sbagliato il rigore, che poi ha condizionato la gara, tenendo conto che avevamo pochissimi uomini per i cambi ed avevamo speso molto. La mia squadra può fare molto meglio. Il campionato è ancora molto lungo e credo che potremmo dire la nostra nelle prossime partite. Oggi abbiamo affrontato una squadra molto forte, ma abbiamo comunque avuto le nostre occasioni».: Pantarotto, Micarelli (22 st D’Aquilio), Cenfi, Vitale, Pica (28 st Pietrangeli S.), D’Amelia (1 st Masci), Onesti, Colangeli, Ciccalotti, Ciogli (35 st Pietrangeli T.), Bulzoni (13 st Bucci). A Disp: Sacco. All. Romeo Bucci.: Tulisevi P., Pandolfi, D’Angeli, Iacuitto, Carmesini, Di Perna, Mancini, Formichetti (30 st Camara), Rossi, Tulisevi A., Cicconetti. All. Emiliano Mastroiaco: Carrone di Tivoli: 2’ pt Vitale, 29’ pt Colangeli, 25’ st Ciogli, 36 st Ciccalotti, 38’ st Pietrangeli T.: ammoniti: D’Amelia, Di Perna, Mancini, Formichetti, Tulisevi; angoli: 2-7.