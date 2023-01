L'Amatrice non conosce ostacoli: Soccer Academy ko 3-0. Tabellino, commenti e foto

RIETI - L’Amatrice vince in casa e resta in piena corsa per il primato. I rossoblù liquidano 3-0 un Athletic Soccer Academy salito ad Amatrice senza timori reverenziali. Ci pensa Marco Pezzotti che con una doppietta spiana la strada agli amatriciani.

L'Amatrice entra in campo carica a mille e al 2' minuto Marco Pezzotti sfodera un sinistro da fuori area imprendibile: una vera e propria prodezza balistica che manda in vantaggio i padroni di casa. All’8’ gli ospiti tentano una conclusione che finisce poco fuori con Micciche. Ancora pericoloso Pezzotti sempre dalla sinistra con un cross che Colangeli tocca al volo ma è bravo Teti a respingere. Al 23' tiro di Becchetti poco fuori, mentre al 43' l’Amatrice sfiora il 2-0 con Di Monaco solo davanti portiere tenta la conclusione ma ancora una volta Teti salva gli ospiti.

Nel secondo tempo ancora Micciche pericoloso al 2’ ma Pezzotti è pronto alla parata. Al 6’ ancora i romani tentato con la rovesciata di D’Ignazio ma e pronta al rinvio sulla linea di porta. Poco più tardi arriva il gol che mette al sicuro l’Amatrice: ancora Pezzotti si invola sulla sinistra ed appena entrato nell’area di rigore scocca il solito sinistro imprendibile. Chiude i giochi Monaco Di Monaco che su cross da lontano incorna di testa battendo Teti e consegnando il definitivo 3-0 per l’Amatrice.

I commenti dei tecnici

«Nel primo tempo abbiamo giocato un po’ sotto ritmo ma poi siamo andati in vantaggio - spiega l’allenatore dell’Amatrice Vincenzino Angelone - nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo delle giocate, tenendo in pugno la partita contro una squadra ben schierata e che ha corso molto. Siamo riusciti a vincere una partita molto importante che ci permette di restare agganciati alla vetta».

«Siamo venuti a giocare con una squadra giovane ma non ci siamo snaturati ed abbiamo disputato comunque una partita a viso aperto - spiega l’allenatore dell’Athletic Soccer Academy Davide Ronconi - dopo i due gol non ci siamo disuniti e abbiamo avuto qualche occasione. La qualità dell’Amatrice ha fatto la differenza».

Il tabellino

Amatrice: A. Pezzotti, Filipponi, Nobile, Fiscaletti (34’st Lenart), Di Gianfelice, Difrancia, M. Pezzotti (36’st Cavallari), Pagliuca, Monaco Di Monaco (39’st Campagna), Colangeli (24’st Torre), Amadio. A disp. Cingolani, Cenfi, Santarelli, Mancini, Lozano, Piedra. All. Angelone

Athletic Soccer Academy: Teti, Di Carlo, Giorgio D’Ignazio, Giuseppe D’Ignazio, Aloisi (14’st Fortunato), Caterinozzi (31’st Panissidi), Becchetti (24’st Iceti), Crispoldi (31’st Novelli), Catalani (28’st Costantini), Micciche, Perini A disp. Barone, Commodari, Cordova, Bianconi. All.Ronconi

Arbitro: Gilardi di Tivoli (Gega di Frosinone e Venturini di Ostia Lido)

Reti: 2' pt e 9' st M. Pezzotti, 30' st Monaco Di Monaco

Note. Ammoniti: Ronconi, Giuseppe D’Ignazio, Catalani (ASA), Lenart (A)