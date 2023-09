L'Amatrice Rieti pesca in Ucraina: ecco Andriy Yakovlev. Vanta tre presenze in Champions League

RIETI - Andriy Yakovlev, esterno sinistro classe 1989, è un nuovo giocatore dell'Amatrice Rieti. Esterno sinistro, ucraino, classe '89, Yakovlev ha alle spalle una prestigiosa carriera internazionale.

«Oltre che in patria - si legge nella nota ufficiale - Yakovlev ha giocato in Grecia, Slovacchia, Uzbekistan, Moldavia, Finlandia, Lituania, Kazakistan, Lettonia e Bielorussia; nel suo curriculum si registrano anche club prestigiosi come Bate Borisov - con cui peraltro ha all'attivo tre presenze in Champions League - e Shakhtar Donetsk. Dal 2022 è in Italia: ha esordito con in Eccellenza con il Terracina, poi a gennaio il trasferimento al San Luca, in Serie D (18 partite e 4 assist). Ennesimo sforzo economico, dunque, da parte del presidente Tito Capriccioli, per mettere a disposizione di mister Angelone un ulteriore elemento di esperienza».