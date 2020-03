RIETI – Finisce a reti inviolate tra Amatrice e S.Angelo Romano. Un pareggio sostanzialmente giusto, ma pesa e non poco per gli ospiti, l’espulsione subita nei primi minuti della ripresa. L’Amatrice ottiene comunque un punto prezioso con una prova di carattere che allunga ulteriormente la striscia di imbattibilità dei reatini.



IL PRIMO TEMPOPrimo tempo con poche emozioni. Amatrice più intraprendente soprattutto nella seconda metà, con un paio di conclusioni che non creano apprensioni alla retroguardia del S.Angelo Romano. Gli ospiti rimangono sornioni controllando il gioco a centrocampo.

LA RIPRESA

Al 4’ viene espulso Bengala con il secondo giallo fra le proteste dei padroni di casa che si trovano costretti in dieci per tutto il secondo tempo arretrando il baricentro e lasciando l’iniziativa agli ospiti che però non impegneranno mai Pantarotto. Nella seconda metà del secondo tempo l’Amatrice addirittura tenta il colpaccio aumentando il forcing con Colangeli e Pezzotti che tentano la via della rete senza successo. Espulsi per proteste nel finale, dalla panchina, il secondo portiere Sacco e poi il mister dell’Amatrice, Romeo Bucci.



I COMMENTI

Romeo Bucci, allenatore Amatrice: «L’espulsione inevitabilmente ha condizionato la gara. Ho visto la squadra viva e concentrata che è riuscita a tener testa alla terza forza del Campionato. La squadra ha reagito bene e forse avremmo potuto fare risultato pieno rimanendo in undici».



IL TABELLINO

Amatrice: Pantarotto, Fabiani L., Cenfi, Brucchietti, Mboup, D’Amelia, Pirozzi (12’ st Dolce), Bengala, Colangeli, Gianfelice, Pezzotti (38’ st Bucci). A disp. Sacco, Pietrangeli T., D’Alfonsi, Pietrangeli S., Fabiani G., Jobe. All. Bucci

S.Angelo Romano: Haimana, Maturi, Ceccarelli, Scepi (16 st Fieni, 44 st Lavecchia), Mori, Asci, Brighi, Gonnella (45’ st Della Porta), Fiorentini, Centanni, De Nigris (30’ st De Paola). A disp. Mascolo, Pascucci, Marchini, Rossi, Faraoni. All. Lucani

Arbitro: Daddato di Barletta (Perna e Scionti).

Note: espulsi Bengala (A); ammoniti Brucchietti, Bengala, Pirozzi, D’Amelia, Mboup (A), Scepi, Fiorentini, Asci, Brighi (SA).

Ultimo aggiornamento: 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA