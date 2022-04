L'Amatrice non si ferma in casa: 2-0 contro il Futbol Montesacro. Foto. Desideri: «Bella reazione»

RIETI - L’Amatrice seguita a vincere in casa. Dopo la sconfitta a Settebagni, gli uomini di Desideri si ritrovano in casa, dove superano per 2-0 il Futbol Montesacro. Nel secondo tempo, un rigore parato per ciascuna formazione con protagonisti i portieri.

Il primo tempo

Primo tempo di marca amatriciana: all'8' un colpo di testa di Colangeli che inizia il forcing amatriciano. Al 12' ancora Colangeli che sottoporta non arriva a ribadire in rete per pochi centimetri. Al 15’ il primo squillo degli ospiti: un pericoloso cross in area che diventa un tiro e finisce poco alto sopra la porta.

Un minuto più tardi è Rodia che tenta il tiro da fuori, ma Oliva respinge. Al 23’ Lazzaro dal fondo mette dentro una palla che sul secondo palo non trova per poco Colangeli. Sempre quest’ultimo al 32’ con un potente tiro impegna ancora Oliva. Al 45’ arriva il gol di Rodia che in contropiede solo davanti al portiere non fallisce e porta in vantaggio gli amatriciani.

La ripresa

Secondo tempo con il Futbol Montesacro che rientra carico: è il 2’ e il tiro da lontano degli ospiti scheggia il palo, mettendo in allarme gli uomini di Desideri. All’8’ ancora una volta Rodia prova un sinistro di poco fuori. Al 13’ ci riprovano gli ospiti con Caldarelli che su punizione centra la porta ma il tiro è alto. Al 22’ ancora una volta Rodia si riaffaccia nell’area avversario con un tiro di poco alto. Al 29’ iniziano i minuti decisivi della ripresa: l’appena entrato Pirozzi viene steso in area: è rigore che al 31’ Colangeli fallisce grazie ad una parata di Oliva che tiene a galla il Montesacro. Ma le emozioni proseguono: Colangeli con una serpentina irresistibile in area al 31’ si fa perdonare l’errore dal dischetto e la piazza in rete. Ma un minuto più tardi è il Montesacro a beneficiare di un calcio di rigore: Caldarelli batte e Salvatore neutralizza. Si arriva senza altre particolari emozioni alla fine della gara che regala ancora una vittoria in casa agli amatriciani.

Il commento

«Abbiamo disputato un’ottima partita contro una squadra che veniva da cinque vittorie di fila - spiega l’allenatore dell’Amatrice Marco Desideri - i ragazzi hanno risposto bene alla sconfitta contro il Settebagni. C’è stata una reazione e speriamo di proseguire così fino alla fine».



Il tabellino

Amatrice: Salvatore, Rendina, Cenfi, Pace, Jurado, Carrieri, Lazzaro (29’ st Pirozzi), D'Amelia, Colangeli (46’ st Catalano), Pagliuca, Rodia (36’ st Tiengo). A disp. Riviera, Piciacchia, Pietrangeli, Campagna, Pirozzi, Cafini, Bangoura. All. Desideri



Futbol Montesacro: Oliva, Sicilia (18’ st Rizzo), Soldano, Sabatino, Salvadore, Greco (26’ st Ruggiero), Pascucci (41’ st Di Porto), Mazzoli (34’ st Fiorentini), Porcarelli, Caldarelli, Acanfora (14’ st Rapini). A disp. Cascione, Savarese, Tempestilli, De Portu. All. Gatto



Marcatori: 45' pt Rodia, 31' st Colangeli.

Arbitro: Tavassi di Tivoli (Ravaioli – Rainaldi)

Ammoniti: Carrieri (A), Sicilia (FM).