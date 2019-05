RIETI - L’Amatrice batte la capolista Montesacro per 5-3 e conquista il record di imbattibilità casalinga del girone. Partita emozionante e densa di capovolgimenti, disputata la tra pioggia e il gelo dell’amatriciano.



PRIMO TEMPO

Parte spingendo sull'acceleratore l'Amatrice che al secondo minuto passa in vantaggio con Ciogli che raccoglie in area e conclude in porta per la prima rete della partita. Gioco intenso ma avaro di emozioni fino al 29' quando Ciccalotti con un destro a girare piazzato trova il miracolo di Oliva che gli nega il gol. È un preludio alla rete degli ospiti che su angolo al 33' pareggiano con Carota che aveva fallito un minuto prima con la respinta di Pantarotto. Ma il Montesacro continua il forcing trovando al 36' con il diagonale di Del Genio la rete che porta sul 2-1 per i romani la fine del primo tempo.

SECONDO TEMPO

Si rientra in campo con l'Amatrice che al 2' sciupa una tripla occasione per con i tre attaccanti che falliscono in mischia. Poi ancora Ciccalotti sciupa davanti al portiere. Al 5' è Dipresa a sciupare davanti al Pantarotto. Al 10' l'Amatrice con Colangeli trova la rete al volo e il pareggio: ancora lui un minuto dopo davanti alla porta non trova il gol. Al 15' è Carota a provarci con un colpo di testa poco fuori. Due minuti dopo l'Amatrice sfiora l'autogol ma Pantarotto salva i compagni. Il Montesacro trova la rete al 22', sempre con Carota che va in gol in mischia e riporta i compagni in vantaggio. Poco dopo arriva l’espulsione di Vitale: la partita sembra mettersi in discesi per i romani, ma l’Amatrice davanti al suo pubblico non molla. Prima una mischia al 33’ che non trova pronti i giocatori amatriciani e poi al 36’ il pareggio arriva con Onesti su punizione. Ancora il centrocampista poi al 40’, suggella il vantaggio amatriciano con un tiro da lontano imprendibile. Al 44’ è Colangeli a firmare la seconda doppietta per gli amatriciani che sotto la pioggia battente si congedano per questa stagione dal loro pubblico.

I MISTER

Romeo Bucci: «Una grande impresa che ci ha regalato il record di imbattibilità casalinga. Sono contento per i ragazzi che hanno onorato la gara, nonostante il nostro piazzamento ormai consolidato, ci siamo esibiti in una grande prova di agonismo davanti al nostro pubblico e questo è stato importante»

Luca Gatto: «Nel primo tempo sono stato soddisfatto della mia squadra, siamo riusciti a ribaltare il punteggio. Anche nel secondo tempo eravamo tornati sul 3-2 ma abbiamo poi sprecato molte occasioni e giocando contro un avversario in dieci dovevamo essere sicuramente più bravi noi a mantenere il punteggio e cercare di vincere».

IL TABELLINO

Amatrice: Pantarotto, Bucci (15' st Pietrangeli T.), Cenfi, Cesaretti, Vitale, Ciogli, Onesti, Colangeli, Gianfelice, Ciccalotti (48’ Pietrangeli S.), Masci (12' st D'Amelia). A disp: Sacco, Bulzoni, Micozzi, Serjanaj. All: Romeo Bucci.

Futbol Montesacro: Oliva, Ruggiero, Corrias (44’ st Soldano), Di Clemente, Sterpetti (33’ st Zaza), Sabatino, Dipresa (8’ st Scriva), Conte, Carota, Ottaviani (16’ st Regnoli), Del Genio. A disp: Pomponio, Parisi, Pierobon, Giudici, Anfuso. All: Luca Gatto.

Arbitro: Symonets di Tivoli

Reti: Ciogli 2' pt, Carota 33' pt, Del Genio 36' pt, Colangeli 10' st, Carota 22' st, 36' e 40' st Onesti, 44' st Colangeli

Note: espulso Vitale (A); ammoniti: Vitale, Pantarotto, Cesaretti, Colangeli; angoli: 3-3

Ultimo aggiornamento: 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA