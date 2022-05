L'Amatrice batte il Castrum Monterotondo 3-0. Foto. Desideri: «Volevamo proseguire nella striscia positiva»

RIETI - L'Amatrice Calcio batte nettamente per 3-0 il Castrum Monterotondo: gli uomini di Desideri conquistano in solitaria il quinto posto tenendo sempre in controllo la partita.

Partenza in attacco dei padroni di casa ma il primo tiro della partita arriva all'11' con la conclusione di Pirozzi che accorre da destra: Cristofalo respinge. Al 18' ci prova Rodia ma il tentativo finisce di poco fuori. Al 27' un ispirato Pirozzi si invola sulla destra offrendo un goloso assist che Rodia ribadisce in rete. Al 34' su punizione il colpo testa di Rodia anticipa il portiere, ma finisce fuori. Al 35' ancora Pirozzi tenta il tiro ma trova la respinta di un difensore. Solo al 37’ arriva il primo tiro in porta del Castrum Monterotondo.



La seconda frazione si apre con una rocambolesca rovesciata di Lomanto che esce fuori di poco. All’11’ Colangeli viene steso in area e D’Urso decreta il rigore che un minuto più tardi l’attaccante amatriciano realizza. Ma lo stesso bomber Colangeli non si accontenta e al 18’ mette in fresco il risultato raccogliendo il pallone in area e segnando la terza rete per i suoi. Al 27’ ancora pericolosa l’Amatrice con il subentrato Lazzaro che però trova la ribattuta di Cristofalo. L’Amatrice palleggia e controlla fino alla fine senza particolari problemi.



«Abbiamo trovato una squadra in forma - ha detto l’allenatore dell’Amatrice Marco Desideri - ma noi tenevamo a proseguire questa striscia di risultati positivi: la condizione mentale e fisica dei ragazzi è buona e anche se sono rimaste solo due giornate alla fine, speriamo di riuscire a scalare ancora un po’ la classifica».

Il tabellino



Amatrice: Salvatore, Rendina, Cenfi, Pace, Jurado, Carrieri, Pirozzi (15’ st Lazzaro), D'Amelia (45’ st Pietrangeli), Colangeli (25’ st Tiengo), Pagliuca, Rodia (45’ st Pignoli). A disp. Capriccioli, Brucchietti, Campagna, Catalano, Cafini. All. Desideri



Castrum Monterotondo: Cristofalo, Erbo, Colafigli (19’ st Luci), Mencio (35’ st Di Ventura), Falzini (22’ st Antonini), De Felice, Scarafile, Conti (29’ st Delle Side), Caprioli (22’ pt Raffaelli), Lomanto, Alessandri. A disp. Morgante, Antonini, Campedelli, Marchesi, Vitali. All. Checchi

Arbitro: D'Urso di Roma 1 (Caprari, Garcea)



Marcatori: 27' pt Rodia, 12' st Colangeli (Rig.), 18' st Colangeli.

Note. Ammoniti: D’Amelia, Cenfi, Pagliuca (A), Conti, Falzini, Erbo, Cristofalo, Antonini (CM)