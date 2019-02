UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

Gli altri risultati:

La classifica:

UNDER 19 PROVINCIALE

La classifica:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – In archivio la diciottesima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B) e il quattordicesimo turno dell’Under 19 provinciale. Grande vittoria per l’Alba Sant’Elia, tre punti e vetta mantenuta per il Cantalice, successi anche per Poggio Mirteto e Maglianese.L’Alba Sant’Elia (ora al penultimo posto) supera in casa 2-1 i primi in classifica del Tor Sapienza. Decisive le reti di Mostarda e Trinetta. Danilo Renzi, mister Alba: «Sapevamo di dover affrontare la squadra più forte del girone ed è proprio per questo che, in settimana, abbiamo preparato la gara nei minimi dettagli. Siamo partiti bene, giocando senza timore. Nella seconda metà della prima frazione, abbiamo subito una rete ed è stato bravo il nostro portiere a mantenerci in partita in un paio di situazioni. Nel secondo tempo, abbiamo prima sfiorato il pareggio su calcio d'angolo e successivamente abbiamo impattato il match su calcio di punizione. Nel finale, abbiamo sfruttato il loro nervosismo, passando in vantaggio e gestendo gli ultimi minuti senza particolari pericoli. Vittoria importante per la classifica, ma soprattutto per il morale. Non abbiamo ancora fatto nulla, dobbiamo continuare a lavorare se vogliamo raggiungere l’obiettivo di confermare la categoria ed evitare i playout».Real Tuscolano – Grifone Gialloverde 2-2; Atletico Torrenova – Football Riano 2-2; Castelnuovese – Lupa Frascati 1-2; Guidonia – Licenza 1-2. Sospesa e rinviata Eretum Monterotondo – Libertas Centocelle. Turno di riposo osservato da Polisportiva De Rossi e Fiano Romano.Tor Sapienza 35; Polisportiva De Rossi 33; Atletico Torrenova 32; Eretum Monterotondo 26; Libertas Centocelle, Fiano Romano 23; Real Tuscolano, Grifone Gialloverde 22; Lupa Frascati 18; Guidonia 17; Licenza 16; Football Riano 13; Alba Sant’Elia 10; Castelnuovese 9. Valle del Tevere e Città di Palombara ritiratesi e retrocesse nei provinciali.Il Cantalice si impone 2-0 sul campo dell’Equicola e rimane al comando della classifica. Gli ospiti vincono grazie ai gol di Rossi e Dionisi. Matteo Lancia, tecnico Equicola: «Credo che gli spettatori non siano rimasti per niente delusi dalla qualità della sfida. Purtroppo per noi, giochiamo alla pari, concediamo poco, ma sciupiamo molto con chiunque. Una sconfitta, a mio avviso, immeritata, anche perché l’unica differenza tra le due squadre in campo è stata che una ha concretizzato le occasioni capitategli, mentre l'altra no».Reduci da due settimane di stop, grazie alle doppiette di Ferrari e Lugini, i padroni di casa del Poggio Mirteto trionfano 4-1 ai danni di una Spes Poggio Fidoni per la quale segna solo Fanny. Renzo Fois, tecnico Poggio Mirteto: «Nonostante la squadra non fosse al completo a causa di infortuni e squalifiche, abbiamo disputato davvero un’ottima gara. Abbiamo creato numerose occasioni, concedendo pochissimo agli avversari. Desidero ringraziare tutto lo staff dirigenziale, che mai fa mancare il suo impegno verso i miei ragazzi. Complimenti alla Spes per la correttezza e congratulazioni, inoltre, al direttore di gara, a mio avviso impeccabile».Commenta il match anche Paolo Patacchiola, allenatore Poggio Fidoni: «Come già accaduto in altre occasioni, abbiamo regalato agli avversari la vittoria. Testa alla prossima sfida».Risale la china la Maglianese, che, in trasferta, trova il successo per 2-1 contro il Selci. Gli ospiti vanno in gol con Bonamici e Magnerini, mentre agli sconfitti non basta non basta la rete di Bartolucci. Tiziano Fioravanti, direttore sportivo Selci: «Siamo andati in vantaggio, ma, in seguito, siamo calati fisicamente anche perché avevamo gli uomini contati. Pertanto, gli avversari hanno ribaltato la partita, vincendo meritatamente».Termina 1-1 tra Passo Corese e Poggio Nativo. Manolo Scardocci, tecnico Passo Corese: «Si è trattato di una partita molto fisica, sebbene la mia squadra non abbia ripetuto le precedenti prestazioni. Al di là di ciò, abbiamo creato alcune azioni da gol, passando in vantaggio con Scarinci nei minuti di recupero del primo tempo. In seguito, per una nostra distrazione, abbiamo subito il gol del pareggio, francamente meritato dalla squadra avversaria, a cui faccio i complimenti per le ottime individualità che hanno in formazione e per la professionalità del loro mister».Proprio quest’ultimo, Alexandro Zossolo, analizza la gara: «Match in parte compromesso dalla giusta espulsione del nostro capitano. Rimasti in dieci nel primo tempo, fino al termine, abbiamo creato tanto, ma non abbiamo finalizzato come avremmo voluto contro una buona squadra. Peccato, poi, per un rigore nei nostri confronti non concesso. In ogni caso, faccio le mie congratulazioni al mister del Passo Corese che, oltre ad essere un amico, è una persona molto competente di calcio. Ora, occhi già puntati al prossimo weekend».Brutto k.o per il Quattro Strade, superato 3-1 in casa dal Real Monterotondo Scalo. L’unico centro dei reatini è ad opera di Gentile. Fabio Appolloni, allenatore Quattro Strade: «Una partita iniziata con la giusta concentrazione. Abbiamo mantenuto lo 0-0 creando alcune buone occasioni e recuperando palloni importanti. Purtroppo, un gol al volo degli avversari ha fatto sì che si andasse sull'1-0 poco prima dello scadere del primo tempo. Nella seconda frazione di gioco abbiamo, però, concesso molto, direi troppo. Può capitare di gettare via dei punti, ma questa sconfitta ci servirà da lezione per il resto del campionato, che è ancora piuttosto lungo. Questa battuta d’arresto non precluderà il tipo di percorso che vogliamo intraprendere e continuare».Turno di riposo osservato dalla Brictense.Cantalice 28; Real Monterotondo 27; Quattro Strade 22; Poggio Mirteto 19; Passo Corese 15; Poggio Nativo 13; Selci 12; Brictense 11; Maglianese 9; Equicola 7; Spes Poggio Fidoni 3. Si sono ritirate Amatrice e Salto Cicolano.