L'8 marzo il calcio si veste di rosa: al Gudini in campo le piccole allieve di Football Rieti 1936 e Accademia Calcio Sabina

RIETI - Mercoledì 8 marzo alle ore 17, in occasione della Giornata internazionale delle donne, al centro sportivo "Gudini" si giocherà una gara di calcio amichevole tutta "in rosa" tra le bambine della Asd Football Rieti 1936 e quelle appartenenti all'Asd Accademia Calcio Sabina, tutte di età compresa tra i 5 e i 12 anni.

Un evento voluto fortemente da ambedue le società, che da qualche anno ormai, riescono a proporre il calcio anche al femminile, seguendo la tendenza nazionale dove il movimento sta prendendo sempre più piede. Per l'Asd Football Rieti 1936 giocheranno: Eva Samperna, Aurora Zamporlini, Margherita Menè, Sophie Scatena, Alice Colapicchioni, Rosa Tedesco, Laura Pezzotti, Veronica Amici, Benedetta Fiorentino, Benedetta Vallocchia e Ginevra Tilli.

Per quanto concerne l'Asd Accademia Calcio Sabina invece, le protagoniste saranno: Benedetta Armini, Angelica Bianchini, Elisa Conti, Dora Crescenzi, Claudia Fabrizi, Samuela Gai, Martina Glandarelli, Amina Ibraimi, Sonila Ivani, Priscilla Marinelli, Gaia Mollo, Caterina Moretti, Chiara Scaricamazza e Linda Todini.

"Ormai il calcio è indistintamente aperto a chiunque - dichiara Andrea Zamporlini presidente dell'Asd Football Rieti 1936 - e negli ultimi anni il nostro movimento femmiline è andate sempre più ingrandendosi, al punto tale da riuscire a comporre una squadra di undici elementi. Aver scelto l'8 marzo come giornata in cui disputare questa partita non è casuale, perché è bene omaggiare anche le nostre future donne, augurando loro una carriera foriera di soddisfazioni, sia in ambito sportivo, che professionale".