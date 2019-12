© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Con una grande prova e tanta determinazione i sei moschettieri della Kuden Goshin Ryu Ju Jitsu Rieti si impongono al primo Memorial giovanile interregionale di Fighting System dedicato alla memoria del Maestro Remo De Angelis, di scena domenica scorsa ad Avezzano.Le sei giovani promesse della Kuden, guidate dal Maestro Giuliano Spadoni, non si sono infatti lasciate impensierire dagli oltre cento partecipanti intervenuti alla manifestazione abruzzese, chiudendo in bacheca ben tre ori (Gianluca Rossi, Riccardo Rossetto e Gabriele Rinaldi), due argenti (Nicolò Mariani e Chiara Recchi) e un bronzo (Marco Rampino).Sei medaglie con sette partecipazioni, "un risultato giovanile di livello eccezionale - per il Maestro Spadoni - che testimonia il lavoro portato avanti dalla Kuden sul settore giovanile, in grande crescita ed espansione dove i ragazzi delle categorie giovanili iniziano ad inserirsi sul tatami attraverso le competizioni, confrontandosi, educati nel rispetto delle regole e della disciplina che il ju jitsu impone".Per la Kuden Gishin Ryu, appuntamento il week end del 7 e 8 dicembre a Genova per l'italian Open di Ju Jitsu, dove ad essere protagonisti saranno Esordienti, Cadetti e Juniores della Kuden.