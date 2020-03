© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Kohler Engines di Reggio Emilia ha deciso di sospendere per due settimane l'attività produttiva negli stabilimenti di Reggio Emilia e Rieti. Una scelta presa con l'obiettivo «di intensificare gli sforzi nella battaglia contro la diffusione del Coronavirus».I dipendenti coinvolti sono circa 800, 650 a Reggio Emilia e 130 nel Lazio, e l'azienda ricorrerà agli ammortizzatori messi a disposizione dal Governo, qualora siano necessari, garantendo comunque l' attività di servizio ai clienti e la consegna della merce pronta.La Kohler aveva già messo in campo alcune misure di prevenzione come l'interruzione delle trasferte, lo scaglionamento e la diminuzione dell'affluenza nelle mense, la distanza minima di un metro e la diffusione dello smart-working. «Il vostro benessere e la vostra salute sono fondamentali per il nostro futuro. Date le circostanze, ritengo sia necessario intervenire con più decisione», ha scritto ai dipendenti Vincenzo Perrone, presidente di Diesel Engines.