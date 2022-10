Kiwanis di Antrodoco, passaggio della campana tra Silvano Angelucci e Nicola Cattani

RIETI - Il Kiwanis International Distretto Italia - San Marino, Club di Antrodoco “Tota Sabina Civitas” ha celebrato un momento significativo dell’attività annuale: il passaggio della Campana dal commendator Silvano Angelucci al professor Nicola Cattani. Nel club di Antrodoco è poi entrato come socio il giudice Stefano Pasquali.

L'occasione è stata buona per un bilancio dell’attività svolta coniugata alla consapevole condivisione degli obiettivi che tende a conseguire il prestigioso Kiwanis Internazionale, finalità da raggiungere insieme, in armonia d’intenti, che regna sovrana nel Club di Antrodoco, un esempio di attività gratificante volta a favore dei bambini in terre lontane e tende a migliorare la qualità della vita sul territorio dove opera.

Ma il 15 ottobre c’è stato di più: il Club di Antrodoco ha sugellato un’amicizia remota con il Kiwanis Club di Assisi presieduto dal dottor Angelo Barbanera, alla presenza del dottor Sandro De Felicis, luogotenente governatore divisione umbro-sabina, del past Presidente commendator Vittorio Pulcinelli, la sua, una storia prestigiosa nel Club e nel volontariato Aido, della dottoressa Sara Alesi, presidente Kiwanis Club di Fermo, del Sindaco di Antrodoco Alberto Guerrieri, della signora Antonella Cingolani Pietropaoli della Real Sebastiani Rieti, della dottoressa Marina Liberati e della presidente del Lions Club Amatrice Micigliano Terminillo Annarita Vicentini.

Hanno concluso la cerimonia i saluti ricchi di contenuti dei due presidenti dei club di Antrodoco e di Assisi, del dottor Gualtiero D'Andrea già Questore di Rieti, del Colonnello Francesco Laurenzi volto noto della Tv e della professoressa Beatrice Ratti che ha esteso l’invito ad assistere alla gara di basket di domenica 23 con inizio ore 18 presso il PalaSojourner e a presenziare al convegno Aido di cui il Kiwanis è un Club patrocinante, fissato per il 24 ottobre p.v. alle ore 17.00 presso la ex chiesa di San Giorgio su “Ambiente Salute ed Etica”. Non poteva mancare il classico taglio della torta con un corale applauso che di fatto ha augurato buon lavoro a tutti.