Kienergia Rieti ancora ko: a Ravenna finisce 83-73

RIETI - Ancora un ko per la Kienergia Rieti, a Ravenna trionfano i padroni di casa dell'OraSì 83-73. E' notte fonda al PalaCosta, la Npc incassa la seconda sconfitta consecutiva in quattro giorni e non dà segni di ripresa rispetto alla gara di sabato: percentuali basse e un atteggiamento ancora troppo poco convincente, sono lo specchio di una partita ancora una volta deludente da parte della formazione di coach Rossi. Nelle file di Ravenna, senza coach Cancellieri e con il pivot titolare Simioni out, è devastante Cinciarini, autore di 25 punti.

Tutti in discussione in casa Npc: il team di Rossi è sempre prevedibile in attacco, deludente anche il contributo della coppia americana, non bastano i 14 di Stefanelli e i 16 di De Laurentiis. Domenica c’è un’altra big: al PalaSojourner arriva infatti Forlì.

La gara

Buon avvio dell'Orasì, che ai nastri di partenza del match trova subito un mini vantaggio di 8-4. La Kienergia regge l'urto con la partita, affidandosi ad un reattivo De Laurentiis sotto canestro, che accorcia subito le distanze e mette in carreggiata i suoi. Rieti riesce addirittura a chiudere davanti il primo quarto grazie ad una tripla di Sanguinetti allo scadere (18-20), ma la forza di Ravenna viene subito allo scoperto: con un parziale di 9-0 aperto da un Cinciarini devastante, l'Orasì rimette subito le mani avanti. Rossi lancia in campo per la prima volta i giovani Nonkovic e Sperduto, Ravenna crea ma fallisce diversi tiri aperti e Rieti paga il pessimo apporto di Taylor: all'intervallo lungo l'Orasì guida 39-33. Di marca ravennate anche la terza frazione: Rieti trova i primi punti di Taylor, ma in attacco è troppo prevedibile e l'Orasì ha sempre il pallino del gioco in mano. Ciò nonostante i padroni di casa non riescono mai a dare la sterzata decisiva alla gara ed è ancora +6 alla penultima sirena: 56-50. Serve una grande Kienergia nell'ultimo quarto: Taylor e Pepper danno speranza a Rieti, che continua però a perdere palloni preziosi. Incontenibile Daniele Cinciarini: con due triple porta l'Orasì sul +13 e costringe Rossi al secondo time out. Di Cinciarini i titoli di coda al match, trionfa Ravenna 83-73.

Il tabellino

ORASI RAVENNA: James 16(6/11, 0/3), Cinciarini 25(5/6, 4/5), Givens 10(5/10, 0/2), Maspero 2(1/2, 0/2), Oxilia 2(1/5, 0/1), Chiumenti 18(8/9 da 2), Denegri 10(1/4, 2/4), Venuto (0/1 da 3), Laghi e Giovannelli n.e. All. Savignani.

KIENERGIA RIETI: Pepper 14(3/6, 2/7), Sanguinetti 11(0/2, 3/8), Taylor 10(1/4, 2/4), De Laurentiis 16(5/11, 1/1), Stefanelli 14(1/2, 2/6), Tommasini (0/2, 0/1), Fumagalli 4(1/2 da 2), Ponziani 4(1/1 da 2), Sperduto, Nonkovic. All. Rossi.

Arbitri: Gonella e Puccini (Ge), Marota (Ap).

Note: Tiri da 3 Rieti 11/29, Ravenna 6/18. Tiri liberi Rieti 18/23, Ravenna 11/16. 5 Falli: Pepper e Chiumenti.

