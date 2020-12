Kienergia a Ferrara: vincere per non sprofondare. Pepper: serve reazione per evitare il taglio. I coach a confronto

RIETI - Basta tracolli, la Kienergia Rieti torna in campo ed è obbligata a reagire: anche perché il magro bottino fin qui raccolto di 2 vittorie e 4 sconfitte ha proiettato la compagine di Rossi al decimo posto. La prestazione di Chieti è stata tra le peggiori degli ultimi anni e il rischio di un forte contraccolpo psicologico è concreto, per questo a Ferrara (ore 20.30, MF Palace) nel recupero della IV giornata, oltre ad una risposta emotiva, c’è il disperato bisogno di due punti. Dunque a Ferrara è già ultima spiaggia per la Npc: è chiaro infatti che con un’altra sconfitta qualcosa dovrà pur cambiare, per evitare di ritrovarsi a fare i conti con una stagione già compromessa a dicembre. Il confronto tra Cattani, staff e giocatori c’è stato: da parte del presidente non è mancata una sonora “sveglia” per tutti, con Pepper osservato speciale. L’avvio sottotono ha messo a rischio la sua posizione ed è proprio dal “bombardiere di Philadelphia” che stasera ci si aspetta una prova convincente per cancellare le voci di un taglio imminente.

Di fronte c’è uno dei migliori team dell’intero girone Rosso, la Kleb Ferrara dell’ex Filoni: reduci dal passo falso di domenica sul campo di San Severo, la formazione estense torna tra le mura amiche ad una settimana dal successo su Napoli. Persi per infortunio Pacher ed Ebeling, sostituiti con gli ingaggi del lungo croato ex Venezia Peric e il giovane Dellosto, il coach degli emiliani Leka può contare sulla forza di un gruppo esperto e già collaudato: spiccano infatti i veterani Baldassarre e Fantoni tra i lunghi, mentre è l’ex fortitudino Hasbrouck la stella della squadra. Completano il gruppo degli italiani Panni e Vencato, stasera a rischio, spazio e minuti importanti anche per Filoni e l’altro under Zampini.

Le aspettative

Alessandro Rossi, presenta così la sfida: «Affrontiamo una partita molto complicata con una squadra forte e noi siamo un po’ in difficoltà dal punto di vista fisico per alcuni acciacchi. Andiamo a Ferrara cercando risposte emotive dentro noi stessi e all’interno del gruppo, cercando di rimanere coesi in un momento non facile, dal quale vogliamo tutti uscire nel minor tempo possibile e nel miglior modo possibile. Ferrara è un avversario che ha tantissima esperienza – spiega Rossi - con giocatori che conoscono il campionato come Baldassarre o Hasbrouck, Fantoni o Peric. Poi ci sono giovani di grande interesse a completare l’organico. E’ una squadra completa, accreditata tra le migliori del torneo. Noi dobbiamo guardare noi stessi, dandoci risposte da un punto di vista emotivo, cercando tecnicamente di fare una partita intelligente»

Spiro Leka, tecnico di Ferrara: «Contro Rieti mi aspetto un’altra gara tosta, affronteremo una compagine solida, molto fisica, negli esterni soprattutto. Taylor è un’ala forte versatile, che può realizzare in molti modi, Pepper è un’ala tiratrice. Attenzione pure alla batteria dei piccoli davvero interessante, con Sanguinetti, Tommasini e Stefanelli. Rieti è tosta e la differenza la sta facendo il rendimento di De Laurentiis, che già dalla pre-season ha fatto vedere la sua crescita. Attenzione massima al loro gioco interno, come del resto alle scorribande degli esterni, che sono solidi e giocano con timing perfetto le situazioni di pick&roll. Contro Rieti non sarà una passeggiata, ma un’altra battaglia, perché Rieti difficilmente sbanda durante le gare, l’aspetto mentale per questo risulterà fondamentale, in questi casi quando perdi è meglio giocare il prima possibile, vogliamo fare bene e sono certo che pure contro Rieti venderemo cara la pelle».

Così in campo

Top Secret Ferrara: 3 Vencato, 4 Peric, 8 Fantoni, 9 Dellosto, 11 Baldassarre, 14 Ugolini, 18 Zampini, 21 Panni, 41 Hasbrouck, 75 Filoni. All. Leka.

Kienergia Rieti: 0 Tommasini, 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 5 Sanguinetti, 12 Fruscoloni, 13 De Laurentiis, 14 Ponziani, 15 Sperduto, 25 Taylor, 33 Pepper, 93 Nonkovic. All. Rossi.

Arbitri: Maffei (Tv), Morassutti (Go), Del Greco (Vr).

Classifica

Napoli e Scafati 10

Forlì** 8

Ferrara* e Ebk Roma* 6

Cento***, Ravenna **, Latina*, Chieti*, Rieti e San Severo 4

Pistoia 2

Stella Azzurra * 0

*** 3 gare in meno, **2 gare in meno, *1 gara in meno

