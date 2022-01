Kienergia a caccia della cinquina: arriva la Luiss. Ceccarelli: «Squadra temibile, ma vogliamo i due punti»

RIETI - In striscia positiva da quattro turni, la Kienergia Npc torna davanti al proprio pubblico per sfidare la Luiss Roma nella prima giornata di ritorno. La compagine di Ceccarelli arriva all'appuntamento interno dopo una settimana intensa di allenamenti, l'obiettivo primario del team reatino è infatti ritrovare nel minor tempo possibile la migliore condizione atletica dopo il lungo stop legato al Covid.

La sfida contro la giovane formazione universitaria è l'occasione per continuare a mettere benzina sulle gambe e iniziare nel migliore dei modi il girone di ritorno. Il coach Gabriele Ceccarelli, presenta così la sfida del PalaSojourner (ore 18): «Veniamo da una proficua settimana di lavoro, dove abbiamo allentati i carichi dopo due settimane in cui siamo andati un po' leggeri per non sovraccaricare i ragazzi, abbiamo spinto per raggiungere lo stato ottimale di forma di dicembre. Domenica arriva la Luiss, ci siamo già incontrati due volte: all'andata la vittoria fu sofferta e questo ci deve ricordare quanto ogni partita in questo girone sia difficile. In particolare contro avversari del genere: sono giovani, gli esterni Pasqualin, D'Argenzio e Di Bonaventura sono il fulcro dell'attacco, dai vantaggi creati da loro 3, arrivano i tiratori Barbon e Jovocic. Sono una squadra pericolosa, giochiamo in casa e non vogliamo assolutamente lasciare i due punti».

Così in campo

Kienergia Npc: 0 Testa, 3 Papa, 5 Buccini, 6 Vujanac, 8 Del Testa, 11 Frizzarini, 13 Tiberti, 21 Broglia, 22 Antelli, 23 Timperi, 25 Franco. All. Ceccarelli.

Luiss Roma: 2 Murri, 5 Jovocic, 8 Barbon, 9 Pasqualin, 10 D'Argenzio, 18 Zini, 21 Buzzi, 34 Tolino, 55 Di Bonaventura, 85 Legnini. All. Paccariè.

Arbitri: Barra (To) e Lenoci (To)

Le altre gare (I di ritorno)

Rimini - Real Sebastiani

Roseto - Senigallia

Cesena - Imola

Ancona - Faenza

Ozzano - Teramo

Civitanova - Giulianova

Jesi - Montegranaro

CLASSIFICA

Roseto 26 (14)

Kienergia Npc 22 (14)

Real Sebastiani e Rimini 20 (13)

Ozzano e Ancona 18 (14)

Senigallia e Imola 18 (15)

Cesena 14 (14)

Faenza 12 (14)

Teramo 12 (15)

Luiss Roma 10 (15)

Jesi 7 (13)

Giulianova 6 (14)

Montegranaro 2 (15)