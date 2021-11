Ceccarelli soddisfatto della Kienergia: «Battuto un avversario importante, un bel messaggio». Foto

RIETI - La Npc batte Cesena e si conferma nel gruppo di testa assieme al Real Sebastiani, Roseto e Imola. Festeggia il terzo successo consecutivo la Kienergia Npc, a partire dal coach Gabriele Ceccarelli, che commenta così la prova dei suoi.

«C'è da dire che affrontavamo una squadra importante, che ha battuto il Real ed è andata a vincere come noi a Faenza. Ma noi oggi volevamo dare un messaggio a noi stessi di essere una squadra pronta a questo tipo di partite, contro atleti pazzeschi, che ci hanno fatto davvero male. Forse dovevamo stare attenti a rimbalzo, mi dispiace dirlo ma giocare nel silenzio tombale non aiuta, il pubblico può dare una mano a dare qualcosa in più. Sono tre partite che non l'abbiamo, speriamo questa cosa si risolva, perchè inizia ad essere un pò noiosa, la società investe tanto, noi ci impegnamo tanto e vogliamo il nostro tifo - spiega Ceccarelli - I 79 punti subiti sono troppi, ma ci sono una quindicina punti di puro talento di Genovese e Galizzi. Sul piano partita siamo stati coerenti, ottima la partita di Timperi».