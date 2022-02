Kienergia ancora ko fuori casa, Ceccarelli: «Non ho parole, sono stanco, non si può perdere così per la terza volta»

RIETI - Grande amarezza per il terzo ko consecutivo in trasferta per la Kienergia Npc. Al di là della sconfitta, contro un avversario in piena difficoltà e ravvivato dai reatini, pesa la brutta prestazione offerta sul campo della decima in classifica. Ancora sottotono l'attacco, pesano le pessime percentuali da 3 e i tanti errori ai liberi, una costante di questa formazione soprattutto in trasferta. Serata storta per molti, è mancato il contributo di Antelli e Timperi, bene invece Papa e uno stoico Del Testa.

Deluso coach Ceccarelli, che ha commentato così la prova dei suoi: «Siamo alla terza partita in trasferta fotocopia. Andiamo in trasferta in maniera non consona alla maglia che indossiamo, non ho parole. Sono tre volte che in trasferta abbiamo la partita in mano e la buttiamo, ci sono dei problemi. Mi assumo le colpe e da martedì lavoriamo, perché sinceramente sono stanco».