Kienergia ok, Ceccarelli: «E' stato davvero emozionate rivedere il nostro pubblico». Foto

RIETI - La nettissima vittoria della Kienergia Npc mantiene Broglia e compagni in scia della capolista Roseto. In tribuna c'era anche l'ex Daniele Toscano.

Un partita senza storia quella del PalaSojourner, che il coach Gabriele Ceccarelli ha analizzato così nel dopo gara: «Il punteggio parla da solo, non è stata una bella partita per gli amanti della pallacanestro. Devo dare delle motivazioni: il grande rispetto per gli avversari, noi in fase di preparazione alla partita eravamo molto preoccupati perché venivamo da una sconfitta e volevamo dare un messaggio al campionato e l'abbiamo dato. E' stato davvero emozionante rivedere il pubblico, ho avuto l'impressione che volessimo vincere di 40 dal primo minuto. Il 12 - 2 del primo quarto parla da sè, abbiamo difeso alla morte. Abbiamo fatto riposare i senior, ci proiettiamo alla prossima partita», mentre sulla classifica, «Restiamo in scia di Roseto, ma la classifica in questo momento deve interessarci poco. Siamo come quei ciclisti che provano a stare in salita, perché non abbiamo le qualità per fare la discesa. Siamo sempre in rincorsa, facciamo fatica su tutto, ma vogliamo scalare questa montagna».