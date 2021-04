Kienergia, cuore e testa contro l'Orlandina. Amici verso il rientro, in due bloccati dal Covid. Rossi: «Serve pazienza»

RIETI - Terminato il periodo di isolamento, torna in campo la Kienergia Rieti, al debutto nel gironcino blu: al PalaSojourner (ore 16, arbitri Moretti, Yang Yao e Marota) a far visita al team di Rossi arriva l'Orlandina Basket. Un ritorno in campo in piena difficoltà, con la squadra segnata dal nuovo stop e senza troppe certezze, c'è un quintetto da reinventare: ben due infatti gli uomini ancora out bloccati dal Covid, mentre dovrebbe essere regolarmente in campo invece Amici.

Contro l'Orlandina del duo Floyd - Johnson (quasi 50 punti di media a partita in due) e ben allenata dal tecnico Sodini, servirà dar battaglia nella prima di sei finali dalle quali passa il mantenimento della categoria dei reatini, senza passare dalla lotteria dei playout.

Alessandro Rossi alla vigilia del match, parla del momento dei suoi: «Dovremo inventare delle soluzioni e le stiamo provando in allenamento. Ci saranno giocatori che dovranno adattarsi in alcuni momenti a giocare in un ruolo che non è il loro. I problemi principali riguarderanno l’attacco, mentre credo che avremo meno difficoltà ad adattarci in difesa. Si vede che i ragazzi hanno subito questo nuovo stop – spiega Rossi – e sappiamo che sarà dura, ma dobbiamo andare oltre la fatica. Dobbiamo avere un grande controllo fisico e mentale. Ora conta il risultato e dobbiamo fare qualunque cosa per restare presenti mentalmente, facendo una partita intelligente: testa e cuore sono la prima cosa, poi la tattica per riuscire a seguire il nostro piano partita».

«Avremo di fronte una squadra che non smette mai di giocare – dice Rossi – che ha una sua identità precisa e che cerca di portare la gara dalla propria parte. Non cambiano mai modo di giocare e noi dovremo essere intelligenti cercando di non perdere mai il nostro ritmo di gara. Dovremo avere sempre il controllo dei ritmi e dovremo essere pazienti nelle fasi di attacco, soprattutto contro la difesa schierata. Se prenderemo 50 punti dagli americani – dice Rossi – sarà dura vincere. Dovremo cercare di limitarli, tenendo conto che per farlo sarà necessaria una marcatura molto tosta e, per questo, dovremo essere attenti nella gestione dei falli».

«Per come è messa la classifica – dice Rossi – potrebbero non bastare 3 vittorie. Servirà un 2-0 contro una delle avversarie e, di conseguenza, diventano fondamentali le gare in casa. Sono sereno perché so che i ragazzi sono pronti a dare il massimo – conclude Rossi – e lo faranno senza tirarsi indietro. Abbiamo solo un obiettivo: la salvezza».

