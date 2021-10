Kienergia punta al poker, trasferta insidiosa sul campo della mina vagante Faenza

Sabato 30 Ottobre 2021, 12:27

RIETI - Kienergia Npc di scena al PalaCattani di Faenza (ore 18), di fronte il duro ostacolo della Raggisolaris, detentrice della Supercoppa e a caccia del riscatto. Infatti la compagine del coach Serra è la peggiore avversaria che potesse capitare a Ceccarelli e i suoi in questo momento: Faenza è una formazione di indubbio valore, completa in ogni reparto, con elementi del calibro di Vico, Poggi, Siberna e l'ultimo arrivato Aromando, non vince dal primo turno e contro la Npc vuole rialzare la testa. Per gli ospiti ancora indisponibile Franco, la Npc in Romagna vuole bissare il successo su Teramo e soprattutto ottenere passi in avanti a livello di prestazione rispetto all’ultima trasferta persa sul campo di Imola.

Alla vigilia del confronto con la Raggisolaris, le parole del gm Martini:«Faenza è una squadra temibile, è una protagonista della serie B da diversi anni - afferma Martini - Hanno delle buone qualità, lo dimostra la vittoria della Supercoppa. Ci sono giocatori importanti per la categoria come Siberna e Vico o il giovane Poggi, che ha alle spalle stagioni in A2. Servirà la massima attenzione, giocano davanti al proprio pubblico e hanno voglia di riscatto. Ci siamo allenati bene in settimana, vogliamo tornare al successo in trasferta - spiega Martini - Dobbiamo provare ad avere una solidità mentale differente, mi piacerebbe vedere una squadra che al di là delle risultato resti in partita fino alla fine e dia filo da torcere. Dovremo evitare i cali di tensione visti a Imola, sappiamo di essere una squadra giovane e ci vuole del tempo per vedere miglioramenti, ma meglio iniziare da subito».

Così in campo

Raggisolaris Faenza: 2 Bianchi, 5 Siberna, 6 Vico, 8 Ballabio, 9 Poggi, 10 Reale, 11 Morara, 13 Petrucci, 14 Ugolini, 16 Aromando. All. Serra

Kienergia Npc: 0 Testa, 3 Papa, 6 Vujanac, 7 Cortese, 8 Del Testa, 11 Frizzarin, 13 Tiberti, 16 Franco, 21 Broglia, 22 Antelli, 23 Timperi. All. Ceccarelli

Arbitri: Gallo (Pd) e Castello (Vi).

Le altre gare (V giornata)

Real Sebastiani - Goldengas Senigallia

Ancona - Giulianova

Teramo - Montegranaro

Cesena - Roseto

Rimini - Jesi

Civitanova - Ozzano

Imola - Luiss Roma

Classifica

Roseto, Real Sebastiani, Imola, Ancona, Npc e Rimini 6

Ozzano, Senigallia, Cesena e Senigallia 4

Civitanova, Teramo, Faenza, Montegranaro e Luiss 2

Jesi * 1

* un punto di penalizzazione