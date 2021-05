Kienergia stoica finisce in 4 e sfiora l'impresa a Casale: 86-84. Stefanelli ko. Tensione a fine gara

RIETI - Una stagione maledetta quella della Kienergia fin qui e la conferma è arrivata dal finale del PalaFerraris: vince una modestissima Jb Monferrato 86-84, su una Rieti che termina la partita in 4, ma con un orgoglio da far rabbrividere chiunque. Infatti nei minuti finali si è fermato per un guaio a un ginocchio capitan Stefanelli, in lacrime è costretto ad abbondanare il campo e per la Npc visti i 5 falli di Nonkovic, Ponziani e Piccoli, non ci sono più cambi. Entra Amici, che questa partita non avrebbe dovuto nemmeno disputarla e Rieti esce sconfitta con onore da una sfida che avrebbe meritato ampiamente di vincere. Capitan Stefanelli e un grande Pepper, i migliori tra le fila del team di Rossi. Tensione a fine gara.

Il primo tempo

Rossi lancia Stefanelli, Pepper, Piccoli, Taylor e Ponziani in quintetto. Prendono coraggio i reatini, trascinati in avvio dall'ex Pepper: 13-6 per la Npc a metà del primo quarto. Gara spezzettata, Rieti ne approfitta, continuando ad essere precisa dalla lunetta e resta così avanti per tutto il corso del primo quarto. Pepper è in fiducia e Rieti scappa sul + 11, Casale prova a reagire e ricuce lo strappo. Ma allo scadere una tripla di Nonkovic va a segno e Rieti al termine del primo quarto guida 27-18. Prova a rientrare fino al meno 5 la Novipiù, ma le notizie peggiori per la Npc arrivano dalla situazione falli: 3 a testa per Nonkovic e Ponziani, nel frattempo con il 2/2 ai liberi di Stefanelli torna a segnare Rieti. S'accende Stefanelli e la Npc torna prepotentemente avanti: +13 a 2' dal termine. Gira alla perfezione l'attacco reatino, Pepper arma la mano di Taylor, che dai 6.75 non fallisce e fissa il punteggio sul 32-44 per il team di Rossi.

La ripresa

Spinge sull'acceleratore Casale al rientro, che trova tre conclusioni dalla lunga e ricuce lo strappo, immediata la reazione reatina con Pepper e Taylor, che permettono agli ospiti di mantenere 8 lunghezze di vantaggio. Con Redivo i padroni si avvicinano in maniera importante fino al meno 4: l'argentino firma 5 triple consecutive, Pepper ne sigla 2 e Rieti a 3' dal termine guida 57-53. Inerzia del match a favore dei piemontesi, grazie ad uno scatenato Redivo, che porta i suoi al meno 2. Valentini porta i suoi avanti con una tripla, ma Stefanelli ai liberi è una macchina, arriva anche il tecnico alla panchina della Novipiù e Rieti di nuovo in testa nel punteggio (58-62). Sciocchezza di Nonkovic allo scadere, che manda Tomasini in lunetta: 59-63 in favore di Rieti alla penultima sirena. Stefanelli è mostruoso su entrambi lati del campo, riportando i suoi sul +6. Cala di lucidità ed energia la Npc, con Pepper e compagni stremati per l'alto minutaggio. Un sontuoso Stefanelli si ferma per un problema al ginocchio e mette ko una Npc costretta a terminare in 4 la sfida. Entra Amici, Rieti addirittura in 4 resta sul fiato sul collo ai piemontesi che vincono 86-84.

© RIPRODUZIONE RISERVATA