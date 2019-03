© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Mamadou Kanoute corre veloce verso Rieti. Il senegalese vuole recuperare il tempo perduto per via dell’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori dai giochi per un mese. Nel momento cruciale il Catanzaro ha perso uno dei pezzi più importanti e ora i giallorossi vogliono riprendersi quello che hanno lasciato per strada con le ultime due sconfitte con Bisceglie e Catania.Nell’ultima sfida contro i siciliani Kanoute ha stretto i denti ed è tornato in campo, giocando dal primo minuto seppur ancora non al meglio per via di un malanno muscolare, già in passato aveva avuto una ricaduta. «Il primo tempo non ho giocato bene perché aveva timore di un nuovo infortunio - sottolinea Kanoute -. Poi mi sono liberato mentalmente e le cose sono andate molto meglio. Purtroppo abbiamo perso una partita per via di nostri errori, il Catania ha giocato tutto sulla difensiva e non meritava di vincere».La Juve Stabia è lontana 12 lunghezze, seppur con una partita in più, ma i calabresi credono ancora al sogno primo posto. «I campani hanno frenato nell’ultimo periodo e stanno perdendo qualche punto. Noi abbiamo il dovere di crederci e di provare a vincere tutte le partite che ci rimangono».Quattro gol in 21 presenze in stagione, uno dei quali proprio contro il Rieti nel match d’andata vinto dal Catanzaro 3-0 (sbloccò la gara con un calcio di rigore al 21’). Domenica partita delicata contro gli amarantocelesti che hanno bisogno di punti salvezza: «Un match difficile perché loro vogliono salvarsi, ma noi dobbiamo ripartire e fare a tutti i costi i tre punti. Spero di tornare a dare il mio contributo alla squadra in un periodo importantissimo».Modulo preferito da Auteri è il 3-4-3, con Kanoute che può giocare in tutti e tre i ruoli in attacco. Giallorossi ai quali piace molto giocare la palla, che fanno del loro possesso uno delle armi migliori: «La nostra filosofia di gioco è basata sul possesso palla. Non possiamo snaturare il nostro modo di giocare perché noi siamo forti esprimendo questo tipo di calcio. Sono convinto che riusciremo a toglierci delle grandi soddisfazioni».