RIETI - Seppur in ritardo di dodici mesi, Sedrick Kalombo arriva a Rieti. L'esterno alto di proprietà della Salernitana ha accettato il trasferimento in amarantoceleste con la formula del prestito fino a fine stagione esattamente come Morrone. Un bel colpo quello messo a segno dal ds Minguzzi. © RIPRODUZIONE RISERVATA