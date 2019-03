© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una Juve Stabia che viaggia a grandi ritmi verso la serie B. A guardare i numeri al Menti non si dovrebbe presentare alcuno. Una squadra che non aveva mai perso in campionato prima del ko di domenica scorsa, 1-0, a Catania. Sono 63 i punti totali in virtù di 18 vittorie, 10 pareggi e una sconfitta (con un punto di penalizzazione). Ma, a dire il vero, quelli reali sarebbero 66 visto che le vespe devono ottenere ancora i 3 punti di bonus per la gara contro il Matera: il vantaggio sul Trapani sarebbe quindi di 5 lunghezze (66 contro 61), con lo scontro diretto ancora da giocare al Menti il prossimo 7 aprile.Eppure questa Juve Stabia ha rallentato. C’è infatti un però. Un però che fa ben sperare il Rieti. Volendo essere pignoli i dati dell’ultimo periodo degli stabiesi riscontrano infatti una netta inversione di marcia, seppur i numeri restano importanti.Solo 7 punti conquistati negli ultimi 6 turni, dove la Juve Stabia ha pareggiato 4 volte (3 delle quali 0-0) e perso in un’occasione appunto; ma non è tutto, nelle ultime 9 gare i gialloblù hanno siglato soltanto 5 gol. E per dirla tutta il grande colpo di mercato, ‘Hulk’ Torromino, da quando è arrivato dal Lecce a gennaio, in 9 presenze, ancora non ha segnato.Braccino del tennista, paura di perdere il campionato o solo pura casualità, resta il fatto che gli amarantocelesti possono credere nell’impresa.Un unico precedente tra le due compagini: all’andata allo Scopigno si imposero le vespe 3-1. Vantaggio iniziale dei laziali con Maistro al 4’, poi il tris gialloblù firmato da Carlini al 68’, Paponi al 73’ e Mezavilla al 92’.E come poteva mancare il grande ex: quell’Eziolino Capuano che guidò i gialloblù all’8° posto in serie C1, girone B, nel 2006/’07. Non riconfermato per l’anno successivo, viene richiamato in panchina alla 15^ giornata, salvo poi essere definitivamente esonerato alla 32^ nella stagione 2007/’08.Tornando ai dati generali la Juve Stabia in casa non ha mai perso, totalizzando 34 punti (10 vittorie e 4 pareggi) e vanta la miglior difesa interna del campionato, con soli 5 gol subìti; sono 28 i gol fatti tra le proprie mura (a pari merito con il Catania, meglio ha fatto solo il Trapani, 32). In più i campani per ben 18 volte in stagione hanno mantenuto la porta inviolata: trafiggere il portiere Branduani è davvero complicato.Fuori causa per il resto della stagione il terzino sinistro Allievi, vittima della rottura del crociato del ginocchio sinistro nella partita contro la Casertana del 3 marzo. Recuperato, seppur ancora non al meglio, l’esperto terzino destro Vitiello (ex compagno di squadra al Rimini di un giovane Marchi), così come l’altro difensore Marzorati. Anche Di Roberto sembra aver lasciato alle spalle i problemi fisici ed è pronto a dare il suo contributo.Una buona notizia per il Rieti è che sarà squalificato il bomber Paponi (anche lui ex compagno di Marchi nel Rimini), che con 11 gol messi a segno è il miglior marcatore degli stabiesi; alle sue spalle Carlini con 9 centri ed El Ouazni, 5, via via tutti gli altri. Nessuno in diffida. Modulo classico di mister Caserta è il 4-3-3.